Nível do Guaíba recua durante a madrugada em Porto Alegre

Atualizado às 9h10min

extravasado em algumas regiões de Porto Alegre ao longo da segunda-feira terça-feira (24) amanheceu em níveis inferiores aos das últimas horas. Houve recuo do nível das águas, elevadas por conta da chuva da semana passada. Embora o Guaíba tenha, especialmente porque o dia foi de bastante vento, a. Houve recuo do nível das águas, elevadas por conta da chuva da semana passada.

Na régua do Cais Mauá, às 6h, o Guaíba alcançava 2,81m (sendo que a cota de inundação é 3m). Na medição das 8h, porém, o nível voltou a subir, alcançando 2,83m.

Na segunda-feira (23), por volta das 16h, chegou a 2,84m. À meia-noite recuava a 2,79m - e depois houve esse rebote.

Já na Usina do Gasômetro, a régua indicava altura de 3,25m (sendo que a cota de inundação é 3,6m) às 5h. O nível se mantém estável ao longo da manhã, como informa a medição das 8h, que segue em 3,25m. No dia anterior, chegou a 3,29m às 16h, o que confirma um recuo também.

As informações são do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul.