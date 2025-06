Sociedade Italiana do Estado promove em julho a 19ª Settimana Italiana di Porto Alegre

Em celebração à imigração e cultura italiana no Estado, a Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul promove, entre os dias 7 e 12 de julho, a 19ª Settimana Italiana di Porto Alegre, em sua sede, no bairro Bom Fim. Os sete dias de festividades aos 150 anos da imigração italiana e os 132 anos da sociedade vão da arte ao futebol, passam pela gastronomia e ganham destaque na tradicional festividade italiana, o filó.

É o que destaca o vice-presidente da agremiação, Francisco Morelli. Ele explica que o filó é uma grande confraternização, na qual cada participante contribui com uma comida ou bebida de sua escolha, para dividir e compartilhar o momento. O evento ocorre na quinta-feira do dia 10, com o Filó Italiano Vila Flores. A semana também conta com festividades relacionadas ao futebol e a culinária da Itália, ressalta Morelli.

Salvo exceção do evento de abertura, somente para convidados, o restante da programação é aberta ao público e visa reunir italianos, descendentes e itálicos. O encerramento será no Shopping Total. A Sociedade, fundada em 1983, celebra o Estado como o local com a maior comunidade italiana fora da Itália. São cerca de 3,5 milhões de pessoas com ascendência italiana.

Confira na íntegra a programação da 19ª Settimana Italiana di Porto Alegre

Segunda-feira, dia 7, 19h30min, sede da Sociedade Italiana:

Abertura da 19ª Semana: Abertura solene da Settimana com apresentação do artista musical Wagner Torre.

Formato: Evento fechado

Terça-feira, dia 8, 19h30min

Falas de Itália

Uma experiência educativa no estudo da língua italiana. acompanhada com curiosidades sobre arte, cultura e literatura. Uma aula lúdica para todos os núblicos, independentemente do nivel universo italiano.

e idade. Divertida, interativa e recheada de informações e curiosidades para mergulhar no

Quarta-feira, dia 9, 19h30min

Cantatta di Itália

Encontro musical com a apresentação de corais (Italo-Brasileiro e Massolin di Fiori) cantando músicas clássicas e regionais, para homenagear um estilo musical icônico italiano. Evento para os verdadeiros amantes das músicas clássicas italianas trazidas para o Brasil como parte

essencial da cultura imigrante.

Quinta-feira, dia 10, 19h30min

Filó Italiano de Vila Flores

Vivência da Cultura Italiana com apresentação teatral, gastronomia típica, brincadeiras e música ao vivo. Durante o filó teremos a contação de história dos imigrantes italianos que se encontravam à noite para rezar, dialogar, jogar, fazer trabalhos manuais, contar causos e cantar. Resgate de vivências nas quais os imigrantes buscavam forças para seguir adiante na dura jornada na 'Mérica'.

Sexta-feira, dia 11, 19h30min

Futebol Paixão Italiana

Evento direcionado a quem curte futebol, especialmente o italiano, com a exposição de camisetas históricas, mercatino especializado e presença de celebridades do esporte.

Tudo isso movimentado com um super bate-papo entre presenças ilustres e visitantes, bem como um brechó do futebol.

Todos os acima ventos realizados na sede social da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul (Rua João Telles, 317 - Bom Fim - POA).

Sábado, dia 12, 11h - Shopping Total

Talk show com artistas, oráculos e personalidades convidadas. Atração musical: Wander e Wagner Torre.