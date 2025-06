RS tem ainda mais de 5,8 mil desalojados devido a chuvas

A chuva forte dos últimos dias que atingiu o Rio Grande do Sul e causou estragos em diversas cidades gaúchas do Sul deixa ainda quase 5,9 mil pessoas desalojadas, segundo o boletim da Defesa Civil estadual das 18h deste domingo (22). O levantamento indica ainda que 127 municípios foram afetados no Estado.

A Defesa Civil informa quatros mortes e uma pessoa desaparecida. Foram resgatadas 733 pessoas e 139 animais resgatados. A cidade de Jaguari decretou de estado de calamidade pública. A prefeitura de Aratiba e Corpo de Bombeiros Militar confirmou a quarta morte de um homem, de 59 anos, cujo corpo foi encontrado em um automóvel localizado nas águas do Rio Dourado.

Familiares noticiaram o desaparecimento na noite de sábado (21), e as autoridades que estão apurando as circunstâncias do óbito estão considerando a possibilidade de que o veículo tenha sido arrastado na quinta-feira (19), quando tentava cruzar uma ponte. As outras mortes foram em Candelária, Caxias do Sul e Sapucaia do Sul.

Os moradores do município de Paraíso do Sul continuam sem acesso ao Hospital Paraíso, na Vila Paraíso. Quatro pacientes transferidos da Fundação Hospitalar, em Rolante, seguem internados no Hospital de Santo Antônio da Patrulha. A operação dos demais hospitais do Estado é normal. A chuva deixou rios e lagos do Estado em situação de atenção, alguns inclusive atingindo cota de inundação.

A chuva deixou rios e lagos do Estado em situação de atenção, alguns inclusive atingindo cota de inundação. A Defesa Civil divulgou a condição dos rios:

Rios que retornaram à normalidade: Taquari (Santa Tereza a Bom Retiro do Sul) declínio dos níveis até o retorno para normalidade; Quaraí: tendência de declínio; e Dona Francisca - que já declinou até retornar aos níveis normais.

Rios em cota de atenção: Taquari (Porto Mariante), Caí (Nova Palmira e Costa do Rio Cadeia) e Santa Maria (Rosário do Sul e Dom Pedrito).

Rio em cota de alerta: Caí (São Sebastião do Caí e Montenegro), com tendência de lento declínio.

O Guaíba apresenta tendência de estabilidade e de manter os níveis elevados durante os próximos dias, não tem expectativa de atingir a cota de inundação do Cais Mauá ou Gasômetro. Em Porto Alegre, o nível do rio Guaíba, à tarde, estava em 3,18 metros, sendo que a cota de inundação é de 3,60 metros.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Ufrgs, a expectativa é de estabilização e início de queda do nível a partir desta segunda-feira (23). Como medida preventiva, a prefeitura de Porto Alegre iniciou o fechamento de três comportas do sistema de proteção contra cheias na sexta-feira (20), utilizando bags em locais onde as obras ainda não foram concluídas.