Expectativa é de que nível do Guaíba comece a cair nesta segunda-feira

O Rio Grande do Sul segue no combate às cheias que atingiram municípios na última semana. Ao todo, segundo a Defesa Civil do Estado, já são 126 as cidades afetadas, sendo que 5.958 pessoas estão desalojadas. As chuvas causaram 3 mortes e uma pessoa segue desaparecida, segundo informações desta manhã de domingo. O Governo do Estado está emitindo boletins diários sobre os estragos e alertas para a população. De acordo com o levantamento, 733 pessoas, além de 139 animais, foram resgatadas pelas forças de segurança no Estado. Jaguari está com decreto de calamidade pública. Outros 20 estão em situação de emergência.

Em Porto Alegre, o nível do rio Guaíba, às 11h15, está a 3,18 subindo a 0.2 cm/hora, sendo que a cota de inundação é de 3,60m. De acordo com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH – Ufrgs). A expectativa é de estabilização e início de queda do nível a partir desta segunda-feira (23).Como medida preventiva, a Prefeitura de Porto Alegre iniciou o fechamento de três comportas do sistema de proteção contra cheias na sexta-feira (20), utilizando bags em locais onde as obras ainda não foram concluídas.

A Defesa Civil de Porto Alegre esteve em operação terrestre e via fluvial durante todo o final de semana. Nesta manhã, uma embarcação passou em vistoria pelo braço norte da Ilha dos Marinheiros, para identificar o extravasamento do rio e, também, para identificar novos moradores que queiram sair da região ou que estejam com necessidades pontuais.

A DC informou que não há necessidade de evacuação de ilhas, e que o acesso terrestre permanece possível. No abrigo aberto pela KTO se encontram 53 pessoas, 15 delas do bairro Humaitá e o restante das ilhas.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), por meio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), divulgou nota informando que as equipes de limpeza do Setor Norte atuam apenas nas áreas secas, para assegurar a segurança dos garis. A ação ocorre conforme as águas recuam, priorizando as vias de maior fluxo de trânsito. “Durante a semana, a programação dos serviços na região foi concentrada na Vila Farrapos e nas principais avenidas dos bairros Sarandi e Humaitá. Foram recolhidas cerca de 10 toneladas na operação, que inclui raspagem de lodo, varrição e remoção de resíduos. A partir desta segunda-feira (23), o cronograma segue nas demais vias das localidades”, diz a nota.

De acordo com o Governo do Estado, os moradores do município de Paraíso do Sul ainda estão sem acesso ao Hospital Paraíso, na Vila Paraíso. Em Rolante, quatro pacientes transferidos da Fundação Hospitalar seguem internados no Hospital de Santo Antônio da Patrulha. A operação dos demais hospitais do Estado é normal.

A chuva deixou rios e lagos do Estado em situação de atenção, alguns inclusive atingindo cota de inundação. O rio Taquari está retornando à normalidade na altura dos municípios de Santa Tereza e Estrela a Lajeado. Segue em cota de atenção na altura de Bom Retiro do Sul a Porto Mariante. De acordo com os órgãos do Estado, o rio Uruguai tem tendência de elevação estre São Borja e Uruguaiana.

O Rio do Sinos teve primeira baixa e estabilidade na manhã de domingo O nível vem sendo monitorado de forma constante pela Defesa Civil através da medição da captação da COMUSA. No começo da manhã, às 6h, foi verificada a primeira queda no nível, que desde aquele horário segue estável em 6,80m. Não há registro de desabrigados em decorrência da cheia. Algumas ruas seguem com acúmulo de água, como a Bruno Werner Storck e a Albino Momberger, no bairro Canudos, que tiveram o acesso de veículos restringido de forma preventiva, além de um princípio na Rua San Martin, no mesmo bairro, as ruas finais do Loteamento Integração e na Estrada Porto das Tranqueiras, em Lomba Grande. A Rua João Corrêa, no Santo Afonso, tem acúmulo de água, mas por conta do funcionamento pleno da Casa de Bombas, a situação do bairro é considerada normal. "A Defesa Civil segue vistoriando localidades próximas ao rio. Embora haja acúmulo de água em algumas ruas, na maioria dos casos ela segue restrita às vias, não chegando às casas", afirma o diretor da Defesa Civil municipal, Gilson do Amaral.

A MetSul informou que a chuva, que já atingiu regiões do Paraná no final deste sábado, deve avançar neste domingo de Norte para Sul e alcançar outras áreas do Sul do Brasil e chegar ao Rio Grande do Sul. A chuva deve ter maiores volumes nesta segunda-feira entre a Metade Norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. Nestas áreas, onde os volumes devem ser mais altos, haverá vários pontos com marcas perto e acima de 50 mm com alguns pontos registrando acumulados mesmo perto ou acima de 100 mm.

Informações sobre os impactos da chuva no Rio Grande do Sul:



Municípios afetados: 126

Pessoas desalojadas: 5.958

Pessoas desaparecidas: 1

Óbitos confirmados: 3

Feridos: 1

Pessoas resgatadas: 733

Animais resgatados: 139

Um município em estado de calamidade pública:

Jaguari

20 municípios com decreto de situação de emergência:

Dona Francisca

Cerro Branco

Agudo

Nova Palma

Cruzeiro do Sul

Passa Sete

São Sebastião do Caí

Cacequi

Rosário do Sul

Tupanciretã

Nova Santa Rita

São Francisco de Assis

Liberato Salzano

Amaral Ferrador

Toropi

Montenegro

Silveira Martins

São Vicente do Sul

Júlio de Castilhos

Paraíso do Sul



Hospitais

Os moradores do município de Paraíso do Sul ainda estão sem acesso ao Hospital Paraíso, na Vila Paraíso. Em Rolante, quatro pacientes transferidos da Fundação Hospitalar seguem internados no Hospital de Santo Antônio da Patrulha. A operação dos demais hospitais do Estado é normal.



Nível dos rios e lagos:



A chuva deixou rios e lagos do Estado em situação de atenção, alguns inclusive atingindo cota de inundação:



Rios retornando à normalidade:

Taquari (Santa Tereza a Estrela/Lajeado) – Declínio dos níveis até o retorno para normalidade.

Rios em cota de atenção:

Taquari (Bom Retiro do Sul a Porto Mariante) – Tendência de declínio.

Caí (Nova Palmira e Costa do Rio Cadeia) – Tendência de declínio.

Santa Maria (Rosário do Sul) – Tendência de estabilidade.

Quaraí – Tendência de declínio.



Rios em cota de alerta:

Santa Maria (Dom Pedrito) – Tendência de declínio.

Caí (São Sebastião do Caí) – Tendência de declínio.

Guaíba – Níveis elevados durante os próximos dias, não tem expectativa de atingir a cota de inundação do Cais Mauá ou Gasômetro.

Gravataí (Gravataí e Alvorada) – Tendência de estabilidade.

Taquari (Taquari) – Tendência de declínio.

Paranhana (Taquara) – Tendência de lento declínio.



Rios em cota de inundação:

Uruguai (São Borja a Uruguaiana) – Tendência de lenta elevação.

Ibirapuitã (Alegrete) – Tendência de lento declínio.

Ibicuí (Manoel Viana) – Tendência de estabilidade.

Jacuí (Cachoeira do Sul até o delta do Jacuí) – Declínio entre Cachoeira do Sul e São Jerônimo, e estabilidade na região das Ilhas.

Ilhas da Região Metropolitana de Porto Alegre – Níveis elevados e tendência de estabilidade.

Caí (Montenegro) – Tendência de declínio.

Sinos (Campo Bom e São Leopoldo) – Tendência de estabilidade em Campo Bom e lenta elevação em São Leopoldo.