Prefeitura de Porto Alegre reforça ações da Operação Inverno

A Prefeitura de Porto Alegre está ampliando as ações da Operação Inverno para proteger a população em situação de rua durante o período de baixas temperaturas. Coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), a rede de acolhimento foi reforçada com novos abrigos, ampliação de horários, transporte gratuito e intensificação das rondas sociais.

A partir desta segunda-feira (23), o abrigo emergencial no Ginásio do Demhab passa a funcionar das 19h às 9h, oferecendo mais tempo de permanência para os acolhidos. O local tem capacidade para 120 pessoas e vem registrando média de 100 acolhimentos por noite.

Na quarta-feira (25), será aberto um novo abrigo emergencial na rua Comendador Azevedo, 264, no 4º Distrito, também das 19h às 9h. Inicialmente, serão disponibilizadas 150 vagas.

Ambos os espaços funcionam no período noturno e oferecem dormitório, alimentação, cuidados de higiene, guarda-volumes e também aceitam animais de estimação.

“Estamos mobilizados para garantir proteção e dignidade às pessoas em situação de rua. Ninguém deve enfrentar o frio intenso sem acolhimento. Reforçamos nossa rede e ampliamos o acesso a serviços essenciais, com transporte, abrigo, alimentação e atendimento especializado”, destaca o secretário municipal de Assistência Social, Matheus Xavier.

Um dos reforços desta Operação Inverno é o Transporte Solidário, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. O serviço gratuito leva, pela manhã, os acolhidos no abrigo do Demhab até o Centro POP da avenida João Pessoa, onde passam o dia com acesso a alimentação e atendimento social.

Às 17h, o ônibus realiza o trajeto de volta, levando os interessados novamente ao abrigo para o pernoite. Nos próximos dias, o itinerário será ampliado até o abrigo do 4º Distrito.

As equipes da SMAS também reforçaram as rondas noturnas para oferecer acolhimento emergencial nas ruas. A população pode solicitar atendimento à Abordagem Social por meio da Central 156. Confira os serviços que integram a Operação Inverno:

Abrigos noturnos emergenciais

Santana - Ginásio do Demhab (rua Conde D'Eu, 66);

4º Distrito - rua Comendador Azevedo, 264 - A partir de quarta-feira (25).

Horário: das 19h às 7h;

Serviços: dormitório; alimentação; e cuidados de higiene. Aceitam animais.



Albergues noturnos (das 19h às 7h)

Albergue Dias da Cruz – avenida da Azenha, 366 – Azenha

Albergue Acolher I – rua Dr. João Simplício, 38 – Vila Jardim

Albergue Acolher II – rua Morretes, 345 – Santa Maria Goretti



Centros POP (das 8h às 17h, domingo a segunda-feira):

POP 1 – avenida João Pessoa, 2384 – Farroupilha

POP 2 – rua Gaspar Martins, 114/120 – Floresta

POP 3 – avenida França, 496 – Navegantes

Restaurantes Populares (almoço gratuito a partir das 11h):