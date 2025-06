Diácono gaúcho é declarado venerável pelo Vaticano

O Papa Leão XIV reconheceu oficialmente, nesta sexta-feira (20), as virtudes heroicas do diácono João Luiz Pozzobon, figura central da Arquidiocese de Santa Maria (RS) e fundador da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt. Com a promulgação do decreto, Pozzobon passa a ser considerado Venerável pela Igreja Católica, passo decisivo rumo à beatificação.



O reconhecimento indica que o diácono viveu de forma exemplar as virtudes cristãs, como fé, caridade e esperança, mesmo diante de grandes sacrifícios. Segundo comunicado da Arquidiocese de Santa Maria e do Movimento Apostólico de Schoenstt, trata-se de um avanço significativo no processo de canonização.

• LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Porto Alegre prepara sacos de areia para caso de inundação



A notícia chega num momento de grande sofrimento no estado do Rio Grande do Sul, duramente atingido por enchentes e perdas humanas e materiais. Para o arcebispo metropolitano de Santa Maria, Dom Leomar Antônio Brustolin, o reconhecimento da santidade de Pozzobon é um sinal providencial:



"Em meio a tantas notícias difíceis, esse decreto é um sopro de esperança. Deus nos fala por meio dos santos. Pozzobon soube transformar dor em missão, e sua vida é um testemunho que reacende a fé do povo gaúcho neste tempo de reconstrução."



Paralelamente, um possível milagre atribuído à intercessão de Pozzobon segue em análise no Vaticano. O caso, ocorrido na própria Arquidiocese, já passou pela investigação local e foi encaminhado a Roma em fevereiro deste ano. Se for reconhecido, poderá levar à beatificação — cuja cerimônia está prevista para ocorrer em Santa Maria.



A divulgação do decreto antecede ainda uma data marcante: os 40 anos do falecimento de Pozzobon, em 27 de junho. Devotos de várias partes do Brasil e do mundo estão reunidos em uma novena com celebrações presenciais e online. A notícia chega num momento de grande sofrimento no estado do Rio Grande do Sul, duramente atingido por enchentes e perdas humanas e materiais. Para o arcebispo metropolitano de Santa Maria, Dom Leomar Antônio Brustolin, o reconhecimento da santidade de Pozzobon é um sinal providencial:"Em meio a tantas notícias difíceis, esse decreto é um sopro de esperança. Deus nos fala por meio dos santos. Pozzobon soube transformar dor em missão, e sua vida é um testemunho que reacende a fé do povo gaúcho neste tempo de reconstrução."Paralelamente, um possível milagre atribuído à intercessão de Pozzobon segue em análise no Vaticano. O caso, ocorrido na própria Arquidiocese, já passou pela investigação local e foi encaminhado a Roma em fevereiro deste ano. Se for reconhecido, poderá levar à beatificação — cuja cerimônia está prevista para ocorrer em Santa Maria.Devotos de várias partes do Brasil e do mundo estão reunidos em uma novena com celebrações presenciais e online.

Peregrino incansável e evangelizador do povo

Natural de São João do Polêsine (RS), João Luiz Pozzobon nasceu em 1904 e dedicou sua vida à evangelização a partir de uma profunda espiritualidade mariana. Em 1950, recebeu uma imagem da Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt e iniciou visitas a famílias, escolas, hospitais e comunidades, levando oração, escuta e consolo.



Durante 35 anos de missão, percorreu mais de 140 mil quilômetros a pé, com a imagem sempre sobre os ombros. Dessa iniciativa nasceu a Campanha da Mãe Peregrina, hoje presente em quase 100 países, com mais de 200 mil imagens em circulação entre famílias.

• LEIA TAMBÉM: Número de mortes por conta da chuva no RS passa para três

Pozzobon também se dedicou a ações sociais, como a fundação da Vila Nobre da Caridade e a construção de capelas comunitárias em regiões periféricas. Em 1972, foi ordenado diácono permanente, passando a celebrar sacramentos e oferecer assistência espiritual a comunidades afastadas.



Faleceu em 27 de junho de 1985, atropelado a caminho do Santuário de Schoenstatt, em Santa Maria. Suas palavras, ditas anos antes, tornaram-se proféticas:

"Se um dia me encontrarem morto no caminho, saibam que eu morri de alegria!"

Caminho de santidade reconhecido pela Igreja

A causa de beatificação foi aberta em 1994 por Dom Ivo Lorscheiter, então arcebispo de Santa Maria, que reconheceu em Pozzobon um testemunho vivo de fé, simplicidade e serviço.



O reconhecimento das virtudes heroicas fortalece ainda mais a devoção ao agora Venerável João Luiz Pozzobon, cuja vida continua a inspirar fiéis em todo o mundo — sobretudo os que encontram na fé uma forma de reconstrução e esperança.