Número de mortes por conta da chuva no RS passa para três

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, na manhã desta sexta-feira (20), mais uma morte em decorrência da chuva que atinge o Estado. Agora, o número de vítimas fatais passa para três.

“O homem que morreu após a queda de uma árvore em Sapucaia do Sul passa a ser contabilizado como óbito decorrente do evento meteorológico, portanto, o total passa de 2 para 3”, informou o órgão.

As demais mortes ocorreram em Candelária, quando o carro de Geneci da Rosa, de 54 anos, foi arrastado pela correnteza, e em Caxias do Sul, vitimando Mario César Trielweiler Gonçalves.

O óbito em Santa Tereza está sendo considerado, inicialmente, como acidente de trânsito.

Confira os maiores acumulados de chuva no RS nas últimas 96 horas:

Quevedos: 441,4 mm - ANA

Jaguari: 392,6 mm - ANA

Cachoeira do Sul: 389,1 mm - SIMAGRO

Agudo: 376,4 mm - SIMAGRO

Sobradinho: 376,4 mm - SIMAGRO

São Sepé: 371,3 mm - SIMAGRO

Faxinal Do Soturno: 371,2 mm - CEMADEN

Candelária: 352,4 mm - SIMAGRO

Nova Palma: 349,6 mm - CEMADEN

Jaguari: 348,2 mm - SIMAGRO

São Pedro do Sul: 341,2 mm - SIMAGRO

São Borja: 333,2 mm - CEMADEN

Barra do Ribeiro: 323,6 mm - SIMAGRO

Santa Maria: 321,0 mm - INMET

Santa Maria: 318,2 mm - CEMADEN

Caçapava Do Sul: 311,6 mm - CEMADEN

Restinga Seca: 307,6 mm - SIMAGRO

Rio Pardo: 305,6 mm - INMET

Augusto Pestana: 304,4 mm - ANA

Cachoeira Do Sul: 303,6 mm - CEMADEN

Itacurubi: 293,8 mm - ANA

Dona Francisca: 292,6 mm - ANA

Alto Alegre: 291,6 mm - ANA

São Borja: 290,4 mm - INMET

Ilópolis: 288,5 mm - SIMAGRO

Encruzilhada Do Sul: 288,2 mm - INMET

Boa Vista do Cadeado: 278,6 mm - ANA

Caçapava do Sul: 277,8 mm - SIMAGRO

Taquari: 277,6 mm - ANA

Salto do Jacuí: 276,2 mm - ANA

Bossoroca: 274,0 mm - SIMAGRO

Ijuí: 267,4 mm - ANA

Lagoa Bonita Do Sul: 264,4 mm - CEMADEN

Espumoso: 263,8 mm - ANA

São Francisco de Assis: 263,4 mm - SIMAGRO

Sertão Santana: 261,4 mm - SIMAGRO

Ivoti: 261,0 mm - ANA

Cachoeira do Sul: 260,8 mm - ANA

Victor Graeff: 260,0 mm - SIMAGRO

São Vicente Do Sul: 259,2 mm - INMET

Soledade: 258,4 mm - CEMADEN

Nova Roma do Sul: 257,4 mm - ANA

Entre-Ijuís: 252,0 mm - ANA

Soledade: 247,4 mm - INMET

Dom Feliciano: 243,8 mm - SIMAGRO

Soledade: 242,8 mm - ANA

São Borja: 241,6 mm - SIMAGRO

Nova Palma: 240,2 mm - ANA

Fontoura Xavier: 237,8 mm - CEMADEN

Jóia: 236,4 mm - ANA

Tio Hugo: 232,4 mm - ANA

Sobradinho: 229,6 mm - ANA

Ijuí: 229,4 mm - CEMADEN

Rio Pardo: 228,8 mm - ANA

Cotiporã: 228,0 mm - ANA

Guaporé: 225,2 mm - ANA

Veranópolis: 223,5 mm - ANA

Arroio do Tigre: 222,2 mm - ANA

Ibirubá: 221,2 mm - ANA

Tupanciretã: 220,6 mm - ANA

Serafina Corrêa: 220,4 mm - INMET

Rosário do Sul: 220,4 mm - SIMAGRO

Ajuricaba: 220,1 mm - ANA

Cachoeira do Sul: 219,2 mm - SIMAGRO

Caçapava Do Sul: 218,4 mm - INMET

Pinhal Grande: 217,2 mm - ANA

Nicolau Vergueiro: 215,8 mm - ANA

Rosário Do Sul: 215,6 mm - CEMADEN

Maçambará: 214,2 mm - SIMAGRO

Dois Lajeados: 213,0 mm - ANA

Barão do Triunfo: 211,8 mm - ANA

Sapucaia Do Sul: 211,3 mm - CEMADEN

Alegrete: 211,2 mm - CEMADEN

Rolador: 210,4 mm - ANA

Camaquã: 209,8 mm - INMET

Bento Gonçalves: 209,2 mm - ANA

Cruz Alta: 208,6 mm - INMET

Canoas: 206,8 mm - CEMADEN

Victor Graeff: 206,6 mm - ANA

Itaqui: 206,4 mm - SIMAGRO

Nova Santa Rita: 206,3 mm - CEMADEN

Eugênio de Castro: 203,8 mm - ANA

Carazinho: 202,2 mm - SIMAGRO

Veranópolis: 201,0 mm - SIMAGRO

São Jerônimo: 199,5 mm - CEMADEN

Manoel Viana: 199,2 mm - ANA

Tapera: 199,2 mm - ANA

Muitos Capões: 198,9 mm - ANA

Roque Gonzales: 198,7 mm - ANA

Serafina Corrêa: 197,6 mm - CEMADEN

Lajeado: 193,2 mm - CEMADEN

Uruguaiana: 190,6 mm - SIMAGRO

Caxias Do Sul: 189,6 mm - CEMADEN

Rosário do Sul: 188,6 mm - ANA

André da Rocha: 186,2 mm - ANA

Venâncio Aires: 186,0 mm - CEMADEN

Santa Maria do Herval: 185,8 mm - ANA

Lagoa dos Três Cantos: 183,2 mm - ANA

Gravataí: 182,4 mm - CEMADEN

Ajuricaba: 182,4 mm - SIMAGRO

Panambi: 182,2 mm - ANA

São Leopoldo: 180,0 mm - ANA

Nova Petrópolis: 179,6 mm - CEMADEN

Porto Alegre: 173,6 mm - CEMADEN

Santa Bárbara: 171,4 mm - SIMAGRO

Venâncio Aires: 170,4 mm - ANA

Santa Tereza: 169,6 mm - ANA

Marau: 169,4 mm - ANA

Três Coroas: 168,1 mm - CEMADEN

Eldorado Do Sul: 167,8 mm - CEMADEN

Alegrete: 167,4 mm - ANA

Bom Retiro do Sul: 167,2 mm - ANA

Novo Hamburgo: 166,8 mm - CEMADEN

Garruchos: 166,4 mm - SIMAGRO

Campo Bom: 166,2 mm - ANA

Maçambara: 166,2 mm - SIMAGRO

Rolante: 165,4 mm - SIMAGRO

Gravataí: 165,2 mm - ANA

São José do Herval: 162,2 mm - ANA

Montenegro: 161,2 mm - ANA

Itaqui: 160,4 mm - ANA

Camaquã: 159,6 mm - CEMADEN

David Canabarro: 158,0 mm - SIMAGRO

Estrela: 157,8 mm - ANA

Venâncio Aires: 157,8 mm - SIMAGRO

Muçum: 157,4 mm - ANA

Caxias do Sul: 156,8 mm - ANA

Passo Fundo: 156,4 mm - CEMADEN

Carazinho: 155,8 mm - ANA

Cerro Largo: 154,4 mm - ANA

Santo Antônio das Missões: 154,2 mm - SIMAGRO

Caibaté: 153,8 mm - ANA

Morro Reuter: 149,0 mm - ANA

Alvorada: 148,0 mm - CEMADEN

Antônio Prado: 148,0 mm - ANA

Protásio Alves: 147,6 mm - ANA

Porto Alegre: 146,4 mm - ANA

Igrejinha: 143,6 mm - CEMADEN

Caraá: 143,4 mm - CEMADEN

Santo Antônio das Missões: 143,4 mm - SIMAGRO

São Francisco De Paula: 143,2 mm - CEMADEN

Passo Fundo: 142,2 mm - ANA

São Domingos do Sul: 142,0 mm - ANA

Parobé: 140,7 mm - CEMADEN

Guaíba: 140,6 mm - ANA

Redentora: 138,8 mm - ANA

Serafina Corrêa: 134,6 mm - ANA

Mostardas: 134,4 mm - SIMAGRO

Salvador das Missões: 133,6 mm - ANA

São Sebastião do Caí: 132,2 mm - ANA

Vacaria: 131,6 mm - CEMADEN

Alto Feliz: 131,0 mm - CEMADEN

Travesseiro: 129,4 mm - ANA

Bom Princípio: 129,0 mm - SIMAGRO

Uruguaiana: 128,8 mm - SIMAGRO

Bom Progresso: 127,8 mm - ANA

Trindade do Sul: 127,0 mm - ANA

São Vendelino: 126,6 mm - ANA

Vacaria: 125,4 mm - ANA

Quaraí: 124,6 mm - CEMADEN

Bom Princípio: 123,2 mm - CEMADEN

Palmeira das Missões: 123,2 mm - SIMAGRO

Redentora: 122,8 mm - CEMADEN

Almirante Tamandaré do Sul: 122,8 mm - ANA

Lagoa Vermelha: 122,4 mm - ANA

Cruzaltense: 122,4 mm - ANA

Encantado: 122,0 mm - ANA

Getúlio Vargas: 121,6 mm - SIMAGRO

Canela: 120,6 mm - ANA

Pontão: 120,4 mm - ANA

São Francisco de Paula: 119,2 mm - ANA

Nonoai: 117,8 mm - ANA

Taquaruçu do Sul: 117,6 mm - ANA

Lavras do Sul: 117,6 mm - SIMAGRO

São Valentim: 116,8 mm - ANA

São Lourenço do Sul: 116,2 mm - SIMAGRO

Três Passos: 115,4 mm - SIMAGRO

São Lourenço Do Sul: 114,4 mm - CEMADEN

Campestre da Serra: 114,2 mm - ANA

Entre Rios do Sul: 113,5 mm - ANA

Porto Mauá: 113,0 mm - ANA

Alegrete: 111,4 mm - SIMAGRO

Erechim: 111,2 mm - ANA

Vista Alegre do Prata: 111,2 mm - ANA

Horizontina: 108,4 mm - CEMADEN

Santo Augusto: 104,8 mm - ANA

Nova Pádua: 104,8 mm - ANA

Maquiné: 104,2 mm - ANA

Cristal: 103,2 mm - ANA

Santana do Livramento: 101,4 mm - ANA

Condor: 100,8 mm - ANA

Caçapava do Sul: 100,8 mm - SIMAGRO

Horizontina: 99,4 mm - SIMAGRO

Flores Da Cunha: 98,4 mm - CEMADEN

Três de Maio: 97,2 mm - ANA

Campo Novo: 96,6 mm - ANA

Alpestre: 95,6 mm - ANA

Porto Lucena: 93,6 mm - ANA

Guarani das Missões: 91,2 mm - ANA

Palmeira das Missões: 91,2 mm - ANA

Braga: 90,2 mm - ANA

Bom Jesus: 89,8 mm - ANA

Uruguaiana: 89,6 mm - ANA

Bagé: 89,2 mm - ANA

Santana do Livramento: 88,8 mm - SIMAGRO

Tiradentes do Sul: 86,6 mm - ANA

Planalto: 85,8 mm - SIMAGRO

Santa Rosa: 85,2 mm - SIMAGRO

Sarandi: 84,8 mm - SIMAGRO

Dom Pedrito: 84,4 mm - SIMAGRO

Júlio de Castilhos: 81,6 mm - ANA

Rosário do Sul: 81,0 mm - SIMAGRO

Porto Vera Cruz: 79,9 mm - SIMAGRO

Esmeralda: 75,8 mm - ANA

São José dos Ausentes: 73,0 mm - ANA

Jaquirana: 71,6 mm - ANA

Maximiliano de Almeida: 68,0 mm - ANA

Pinhal da Serra: 67,2 mm - SIMAGRO

Sananduva: 67,0 mm - ANA

Inhacorá: 66,6 mm - ANA

Barracão: 64,2 mm - ANA

Hulha Negra: 62,2 mm - SIMAGRO

Dom Pedrito: 58,2 mm - ANA

Iraí: 57,4 mm - ANA

Pinhal da Serra: 57,4 mm - ANA

Lavras do Sul: 57,4 mm - SIMAGRO

Barra do Quaraí: 57,2 mm - SIMAGRO

Nova Bassano: 55,8 mm - ANA

Alegrete: 54,6 mm - SIMAGRO

Capão do Leão: 54,4 mm - ANA

Pinheiro Machado: 54,0 mm - SIMAGRO

São Borja: 53,0 mm - ANA

Pedro Osório: 52,6 mm - SIMAGRO

Cambará do Sul: 50,0 mm - ANA