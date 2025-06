Pesquisa da Ufrgs aponta que nível do Guaíba deve beirar cota de inundação

Desde a última segunda-feira (16), o Rio Grande do Sul enfrenta um cenário de instabilidade climática, com chuvas incessantes. E, as consequências disso já estão sendo percebidas no nível do Guaíba, que estava em 2,10 metros na noite desta quarta-feira (18). De acordo com estudo do Grupo de Pesquisas em Hidrologia de Grande Escala (HGE), desenvolvido no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Ufrgs, a previsão é de que os níveis continuem em elevação até o final de semana.