Chuvas já afetam 98 municípios do Rio Grande do Sul

diversas cidades do Rio Grande do Sul O próximo boletim da Defesa Civil do RS será divulgado às 18h desta sexta-feira (20). Devido às fortes chuvas que vêm causando estragos emnos últimos dias, o governo do Estado passou a divulgar boletins com informações para a população. Confira abaixo o relatório mais recente.

• LEIA TAMBÉM: Número de mortes por conta da chuva no RS passa para três



• Municípios afetados: 98

• Pessoas em abrigos: 2005

• Pessoas desalojadas: 4011

• Pessoas desaparecidas: 1

• Óbitos confirmados: 3

• Pessoas resgatadas*: 552

• Animais resgatados*: 125 • Municípios afetados: 98• Pessoas em abrigos: 2005• Pessoas desalojadas: 4011• Pessoas desaparecidas: 1• Óbitos confirmados: 3• Pessoas resgatadas*: 552• Animais resgatados*: 125

Município com decreto de estado de calamidade pública: 1



• Jaguari



Municípios com decreto de situação de emergência: 5



• Dona Francisca

• Cerro Branco

• Agudo

• Nova Palma

• Cruzeiro do Sul

*Apenas as pessoas e os animais resgatados pelas forças de segurança do Estado.

Hospitais

O Hospital Paraíso, no município de Paraíso do Sul, a energia elétrica e o abastecimento de água já foram restabelecidos. Localizado na Vila Paraíso, os moradores da cidade seguem sem acesso ao hospital.



Em Rolante, por causa do risco de alagamento, 11 pacientes foram transferidos da Fundação Hospitalar e seguem internados no Hospital de Santo Antônio da Patrulha.

Alertas

Para aumentar o nível de prevenção, as pessoas podem se cadastrar para receberem os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.



Também é possível se cadastrar via aplicativo Whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611. Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples "Oi". Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual.