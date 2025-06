Guaíba chega aos 2,60m e pode atingir cota de inundação até domingo

O porto-alegrense sente o clima de tensão pairando no ar e volta os olhos para o Guaíba com a dura lembrança do que viveu há pouco mais de um ano. As fortes chuvas que atingem o Estado desde terça-feira ligaram o sinal de alerta, e a subida do rio na Capital preocupa. Nesta quinta (19), a medição das 18h15min marcou o nível de 2,60m, um aumento de 58cm em 24h. A cota de alerta é de 3,15m, enquanto a de inundação está em 3,60m - número que, de acordo com a projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Ufrgs, pode ser atingido na noite de domingo.

A previsão, entretanto, pode não se concretizar. É o que diz o estudo do Grupo de Pesquisas em Hidrologia de Grande Escala (HGE) do IPH, que aponta que a elevação deve chegar, no máximo, aos 3,5m. Ainda assim, é previsto o aumento de desalojados na cidade.

Com a emergente necessidade de receber essas pessoas, a Arena KTO (antigo Pepsi on Stage) está aberta e com capacidade para 50 desabrigados — acolhia 16 pessoas às 17h desta quinta. O plano de precaução é outro abrigo na Restinga, montado e a ser acionado em caso de lotação no primeiro, conforme informou a prefeitura.

Ainda nesta quinta, a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um novo alerta climático para a possibilidade de acumulados de até 40mm nesta sexta. Também foi destacado o risco hidrológico de deslizamentos nas regiões ribeirinhas até segunda-feira. Também é frisada a possibilidade de inundação na região das Ilhas e no extremo Sul de Porto Alegre, além da água atingir a cota de alerta no Cais Mauá. Conclui-se que moradores de regiões menos elevadas precisam de uma atenção extra para os desdobramentos do final de semana.

O restante do Estado também enfrenta uma situação alarmante. Segundo a Defesa Civil, são 90 municípios afetados, com cerca de 3 mil desalojados e pouco mais de 1,5 mil pessoas em abrigos. Dois óbitos foram confirmados e há um terceiro a ser averiguado em São Leopoldo, além de um desaparecido.

Nas bacias do Guaíba e do Uruguai, alguns rios já atingiram a cota de inundação, em São Sebastião do Caí, Taquara, Lajeado e Alegrete. No entanto, alguns casos trazem otimismo para os próximos dias. O Rio Taquari, em Lajeado, atingiu pico de cheia com 22.65 metros, mas começou a baixar ainda nesta quinta e deve retornar ao seu padrão até o final desta sexta, de acordo com a Defesa Civil da cidade.

Até o final de tarde desta quinta, também estavam em alerta as cidades de São Leopoldo, Feliz, Gravataí, Uruguaiana e Itaqui. Além disso, Jaguari está em estado de calamidade pública e Dona Francisca, Cerro Branco, Agudo, Nova Palma e Cruzeiro do Sul têm decreto de situação de emergência, de acordo com o governo do Estado, que inicia sua agenda no combate aos danos nesta sexta em Santa Maria. O governador Eduardo Leite estará com os prefeitos da região Central pela manhã e, na sequência, sobrevoará as áreas alagadas.