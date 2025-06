Inverno se inicia nesta sexta com expectativa de temperaturas amenas e picos de calor

A sexta-feira (20) marca o início do inverno no Brasil. Em solo gaúcho, a expectativa é de uma estação chuvosa e com temperaturas amenas com alguma elevação. No entanto, o frio intenso também marca presença em recortes específicos, principalmente nos próximos dias. A duração é de pouco mais de três meses, até o dia 22 de setembro, com a chegada da primavera. A Metsul Metereologia destaca um início com neutralidade no Oceano Pacífico Equatorial e pouca probalidade dos fenômenos El Niño — aquecimento das águas do oceano e causa chuvas intensas e volumosas na região Sul — e La Niña — resfriamento das águas impacta o Sul com secas e temperaturas muito elevadas.

LEIA MAIS: Chuva traz caos e revive trauma recente em Porto Alegre

Não se prevê, portanto, um inverno rigoroso no Estado. Com a largada marcando o período mais gélido, há a tendência de um "veranico" em agosto e setembro, como destaca a metereologista Estael Sias. A chuva será acima da média, mantendo o costume da estação, que tem, junto da primavera, o maior índice de precipitação do ano. No entanto, a Metsul prevê que julho e agosto sejam menos chuvosos que junho. As tempestades são acompanhadas de ventos fortes que podem atingir 100km/h. Ainda assim, serão menos temporais que sob El Niño.

Como destacado, as temperaturas elevadas chegam a partir de agosto e persistem em setembro. As máximas podem chegar aos 35º. Vale destacar que essa não será uma constante e o frio, mesmo em menor escala, seguirá aparecendo, o que culmina em bruscas mudanças na temperatura, ventos fortes e até tempestades.