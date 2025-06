Porto Alegre lança transporte gratuito para pessoas em situação de rua

O Transporte Solidário da Operação Inverno, responsável pelo traslado gratuito de pessoas em situação de rua acolhidas pela prefeitura, teve início nesta quinta-feira (19) em Porto Alegre. Com a coordenação da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os cidadãos que são atendidos pelo abrigo emergencial instalado no ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), na rua Conde D’Eu, 66, bairro Santana, podem utilizar a linha especial diariamente, com partida às 7h.