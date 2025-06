Gorgonzola agora é queijo azul; entenda o que a mudança significa

Os entusiastas do queijo devem ter percebido o sumiço do gorgonzola das prateleiras dos supermercados nos últimos tempos. Isso acontece porque agora o laticínio que for produzido no Brasil deverá ser chamado de queijo azul. O nome gorgonzola ficará restrito para os produtos produzidos na província de mesmo nome, em Milão, na Itália.A mudança na denominação, que já vem acontecendo de forma gradual no Brasil, foi oficializada após acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul e segue recomendações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Associação Brasileira das Indústrias de Queijos (ABIQ). Segundo Fábio Scarcelli, presidente da ABIQ, essa é uma medida que não afetará a indústria brasileira, visto que o País já vem internalizando as normas da União Europeia e do Mercosul nos últimos anos. “O Brasil já tem internalizado as normas do Mercosul e União Europeia sem estar efetivamente em prática. O Ministério da Agricultura se antecipou a isso. Então, a medida não impactou em absolutamente nada nas nossas vendas, nem na qualidade do produto. Ele está sendo fabricado da mesma forma, com os mesmos fermentos. O consumidor vai ao supermercado e vê um cortado, muitas vezes ele leva o azul, como o gorgonzola e vice-versa”, afirmou.