Obra é finalizada antes do previsto e trânsito será liberado hoje na Castelo Branco

A partir das 12h desta sexta-feira (13), será liberado o trânsito na rampa de acesso da avenida Castelo Branco para a avenida Mauá. Por 30 dias, os veículos utilizaram apenas uma das pistas, devido às obras para troca das juntas de dilatação da estrutura que iniciaram no dia 15 de maio. Os trabalhos foram coordenados pela Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb) e terminaram duas semanas antes do prazo inicialmente previsto. “Fizemos um esforço para entregar o mais rápido possível, pois sabíamos dos transtornos que as obras trariam ao trânsito na chegada à Capital, mas que são necessárias para a segurança de quem circula pelo local”, destaca o secretário Vitorino Baseggio, por meio de nota da assessoria de imprensa. Ao todo, foram trocadas seis juntas de dilatação que são importantes componentes de segurança, pois dão mais estabilidade ao viaduto diante as variações de temperatura e movimentações naturais da estrutura.Com a antecipação da finalização do serviço de manutenção, os motoristas que vêm da BR-290, Ponte do Guaíba, BR-448 e avenida Castelo Branco poderão voltar a acessar o Centro Histórico pela rampa que leva à avenida Mauá, o que garantirá melhor fluidez na chegada à Capital.