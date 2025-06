Trânsito flui bem na entrada de Porto Alegre após conclusão de obra

*colaborou: Tânia Meinerz

liberação total da rampa de acesso da avenida Castelo Branco para a avenida Mauá O trânsito fluía bem após a, na entrada de Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (13). A fila de carros, como ocorria nos últimos dias, deu lugar à movimentação normal.

Por 30 dias, os veículos utilizaram apenas uma das pistas, devido às obras para troca das juntas de dilatação da estrutura, que iniciaram no dia 15 de maio. Os trabalhos foram coordenados pela Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb) e terminaram duas semanas antes do prazo inicialmente previsto.

É possível ver a marca do reparo no asfalto Tânia Meinerz/JC

“Vim aqui verificar, a EPTC recém liberou o trânsito. Ganha o cidadão, ganha a cidade”, celebrou o prefeito da Capital, Sebastião Melo, ao visitar o local.

A sinalização indicando o uso de apenas uma via foi removida, e é possível observar no chão onde está o restauro, com uma coloração diferente do asfalto.