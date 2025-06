Hospitais da Capital operam com superlotação das emergências nesta semana

Porto Alegre encara mais uma semana de superlotação das emergências. Os números são expressivos nos hospitais Santa Casa, Clínicas, Conceição e São Lucas-PUC, ordenados da situação mais crítica à “menos preocupante”. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital atualizou os dados no final de tarde desta terça-feira (10), e o destaque vai para os 268% de lotação da Santa Casa, que tem capacidade para receber 28 pacientes e está com 75.

O local também ultrapassa o limite no centro cirúrgico e clínico, com 202 internados diante de 195 leitos operacionais e nove bloqueados. Na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), ao menos, há uma folga. A ocupação está em 77%, com 36 pacientes, e ainda pode receber 11 pessoas.

No Clínicas, a realidade é similar. Na emergência, os 45 leitos operacionais contam com 82 ocupações e o registro é de 182% de lotação. Há um leito bloqueado. O centro cirúrgico e clínico opera em maior escala, com a lotação próxima do 1:1. São 314 leitos ocupados para 308 disponíveis, além de outros 31 bloqueados. A UTI, assim como na Santa Casa, está com espaço: são 68 ocupações e sete leitos disponíveis, enquanto 24 estão bloqueados.

No Conceição, são 178% de lotação na emergência (91 leitos ocupados e 51 operacionais), 101% no centro cirúrgico e clínico (546 ocupados, 541 operacionais e 81 bloqueados) e 97% na UTI (56 ocupados, 58 operacionais e um bloqueado).

O São Lucas pode até estar em uma posição melhor que os demais, mas não opera com tranquilidade. Sua emergência tem 140% de ocupação com os 14 pacientes para dez leitos disponíveis. No centro cirúrgico e clínico, são 138 ocupações para 143 leitos operacionais e cinco bloqueados. A taxa é de 97%, enquanto a UTI opera com 90% de lotação. São 27 ocupações diante de 30 leitos operacionais.

Emergências Pediátricas e UPAs

Na pediatria, os números variam bastante. O Clínicas está sobrecarregado, com 25 pacientes para 14 leitos operacionais — 197% de lotação —, assim como Conceição, com 20:14, equivalente a 143% de ocupação. A Santa Casa, por outro lado, trabalha em menor magnitude e tem apenas 43% de taxa, com três pacientes para sete leitos. O São Lucas, por fim, não opera com emergência pediátrica.

Já as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) estão superlotadas, nesta ordem: Moacyr Scliar (371%), Lomba do Pinheiro (250%), Bom Jesus (231%) e Cruzeiro do Sul (186%). A UPA Saúde Mental IAPI é a única com espaço disponível, e opera, no momento, com 94% de lotação.