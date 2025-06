Mais da metade dos municípios do RS não possui plano para desastres atualizado, segundo o TCE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) divulgou, nesta segunda-feira (9), um relatório de levantamentos das Defesas Civis Municipais referente aos danos da enchente de maio do ano passado e a estrutura de prevenção para catástrofes naturais nas 497 cidades do Rio Grande do Sul. Dessas, 478 foram afetadas pelas cheias — 95 em situação de calamidade pública —, com 2,4 milhões de pessoas afetadas, cerca de 580 mil desalojados e 183 óbitos confirmados. Para coletar as informações, houve 97% de adesão dos municípios na pesquisa.

Diante do que foi a tragédia de 2024, o levantamento traz dados significativos sobre o combate a eventos futuros e escancara a falta de prevenção de alguns dos pontos mais fragilizados. O primeiro passo é o plano de contingência, segundo o TCE, “um documento crucial para a preparação e resposta a emergências e desastres”. Entretanto, apenas 395 municípios possuem o plano e 215 estão defasados, ou seja, não foram atualizados no período de um ano. Portanto, cerca de 62% do Estado não possui um planejamento para desastres condizente com a realidade atual.

O estudo aponta que 86% das cidades contam com uma coordenadoria ou órgão equivalente responsável exclusivamente pela Defesa Civil Municipal, um número destacado como positivo pelo TCE. Na prática, também é necessário a disposição de verbas para ações na área. De acordo com o TCE, 85% dos municípios do RS possuem um Fundo Municipal de Defesa Civil.

A porcentagem cai, porém, quando se trata do destinamento específico de verbas para ações de prevenção e preparação para desastres: 61% das cidades gaúchas reservam recursos para essa área. O recorte ocorre através da lei Orçamentária de 2024. Apesar da maioria, o dado significa que 184 municípios não destinaram qualquer montante para ações de prevenção e preparação para desastres.

O TCE ainda informa que 73% das administrações realizaram uma ou mais ações voltadas à prevenção, mitigação ou preparação para desastres. O restante, equivalente a 128 municípios, não atuou. O órgão julga o cenário como uma “fragilidade preocupante na estrutura de planejamento em proteção civil”.

Dentre as cidades, algumas das mais importantes do Estado chamam a atenção pela falta de medidas preventivas. Viamão, Pelotas e Gramado, por exemplo, não possuem um plano de contingência. As duas primeiras, inclusive, não destinaram a verba para cobertura de despesas e prevenção para desastres naturais — assim como Porto Alegre e Eldorado do Sul, também atingidos em grande magnitude —, enquanto Viamão sequer possui um fundo municipal de Defesa Civil. Dos citados acima, Pelotas é a única cidade que o TCE salienta que “não realiza ações para prevenção e preparação para desastres”.

Contatada pela reportagem para comentar o estudo, a Defesa Civil Estadual não retornou até a publicação desta matéria.