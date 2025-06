Gestão do HPS de Canoas volta para o Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde

A gestão do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC) retornou ao em razão de uma decisão judicial proferida no sábado (7). A prefeitura do município afirmou que ainda não foi notificada da determinação.



Na tarde deste sábado, a 3ª Vara Cível da Comarca de Canoas, suspendeu, de maneira provisória, os efeitos do ato da Secretaria da Saúde local que extinguiu o contrato administrativo que o município canoense mantinha com IACHCS para fazer a gestão da equipe do HPSC.

A confusão começou na quarta-feira (4), quando a prefeitura extinguiu o termo de colaboração com o IAHCS, entidade que era responsável pela gestão do HPSC. Com a medida, os serviços seriam prestados pelo Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG).



A mudança de gestão resultou na demissão de cerca de 600 funcionários, o que fez o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) pedir uma intervenção do governo do Estado na gestão do Hospital.



Assim, o juiz Sandro Antonio da Silva suspendeu os efeitos do ato da Secretaria da Saúde de Canoas. A decisão atende parcialmente a um pedido liminar em mandado de segurança requerido pela IACHCS, porém, deixa claro que o atual ato administrativo não impede que um novo seja expedido, desde que seja feito pelo prefeito Canoas e conceda um prazo mínimo de 60 dias para o cumprimento.



A prefeitura de Canoas, por sua vez, afirmou que ainda não foi notificada da determinação. Através de uma nota oficial, o município ressaltou que só poderá se manifestar após o recebimento da intimação.



Segue abaixo a nota na íntegra:



“A prefeitura de Canoas, por meio da Procuradoria Geral do Município, informa que ainda não recebeu notificação oficial da 3ª Vara Cível da Comarca de Canoas sobre a suspensão da extinção do contrato do Município com o Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IACHCS) para a gestão do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC). Somente após o recebimento da intimação e a análise integral do teor da decisão judicial a administração municipal poderá se manifestar de forma responsável e fundamentada.”