Pela terceira vez em 7 dias, morador de rua é encontrado morto no bairro Floresta

Na madrugada desta quinta-feira (5), mais uma pessoa em situação de rua foi encontrada morta em Porto Alegre. A vítima, que não teve sua identidade confirmada, foi localizada em uma calçada próximo ao número 1456 da avenida Farrapos, no bairro Floresta. A causa da morte ainda é desconhecida.O corpo foi encontrado por pessoas que caminhavam pela região e o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado. Ao confirmar o óbito, o local foi isolado para trabalho do Instituto Geral de Perícias (IGP) e o cadáver recolhido. A investigação do caso está sob responsabilidade da Polícia Civil. A causa da morte ainda não foi confirmada. Por meio de nota oficial, a prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social (SMAS), afirmou que “está à disposição das autoridades e a causa da morte será determinada após os devidos procedimentos legais”. Além disso, a secretaria reforçou que albergues e abrigos temporários, como o Ginásio do Demhab, estão sendo disponibilizados. De acordo com a prefeitura, as equipes de abordagem da Secretaria de Assistência Social são compostas por 120 agentes. "Em muitos casos, há dificuldade de aceitação por parte das pessoas em situação de rua devido ao uso de substâncias, apesar da insistência dos agentes sociais", diz a nota.Ao todo, a rede municipal de acolhimento conta com 370 vagas, incluindo Ginásio do Demhab (120) e três albergues (250). "Na noite desta sexta-feira (6), a ocupação somou 314 pessoas, restando 56 vagas."Casos reincidentes