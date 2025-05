Clássico da Serra Gaúcha, Parque do Caracol reabre sob concessão privada

Ocorreu neste sábado (24), a reabertura de um dos principais pontos turísticos da Serra Gaúcha: o Parque do Caracol, em Canela. Localizado na rodovia ERS-466, km 0, s/nº, o atrativo retoma o funcionamento, operando de quinta-feira a segunda-feira, das 9h às 17h, com novas experiências aos visitantes.

São duas modalidades de ingressos. O Bilhete Gaúcho, para gaúchos e moradores do Estado, custa R$ 37,00 para adultos e R$ 19,00 para crianças. O Bilhete Caracol, para residentes de outros estados e Distrito Federal e estrangeiros, é R$ 49,90 para adultos e R$ 24,00 para crianças.

A cerimônia contou com a presença do Governador Eduardo Leite, o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, além de Sandro Silveira, presidente do Grupo Iter, concessionário do parque. A formalidade marcou a entrega da Licença de Operação ao empreendimento pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), uma das vinculadas à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). A licença tem validade de 23 de maio de 2025 a 9 de novembro de 2028.

Ocupando um terreno de 25,10 hectares, o complexo foi licenciado para operar uma estrutura multifuncional voltada ao turismo e lazer. As edificações licenciadas totalizam 25 unidades distribuídas na área útil mencionada.

“Essa concessão, nossa primeira de um parque natural, tem um simbolismo todo especial. O Parque do Caracol é um superativo simbólico do nosso Estado, que envolve todo esse componente natural. Mas tem outros simbolismos também: a outorga de R$ 150 milhões paga pelo Grupo Iter, que entrou no Fundo do Turismo e está ajudando a financiar investimentos em diversas regiões do Rio Grande do Sul. É um exemplo claro de como a parceria com o setor privado alavanca investimentos que o Estado, sozinho, não seria capaz de realizar”, afirmou Leite.

LEIA TAMBÉM: Porto Alegre aplica mais de 50 mil doses no Dia D da vacinação



A festa de reabertura contou com brindes para os visitantes. Quem prestigiou o evento pôde desfrutar de vale-pipoca, degustação de produtos dos locatários como queijos e salames da Família Chaulet e vinhos da Vinícola Jolimont durante todo o dia. Além disso, a confraternização contou com música ao vivo, com apresentações de Rowling Duo e Grupo Retruco. A festa de reabertura contou com brindes para os visitantes.Além disso, a confraternização contou com música ao vivo, com apresentações de Rowling Duo e Grupo Retruco.

Entre as novidades da reabertura está a inauguração de 12 novas churrasqueiras de uso gratuito, com infraestrutura completa, incluindo mesa, bancos e pia. A utilização dos espaços pode ser feita mediante agendamento através do SAC do Parque do Caracol e no local, por ordem de chegada. Além disso, foi firmada uma parceria com o mestre churrasqueiro Fernando Schimanoski, que irá compartilhar conteúdos exclusivos com dicas para o preparo de um clássico churrasco gaúcho.

Um novo deck da Cascata do Moinho também está entre as atrações, permitindo aos visitantes chegarem ainda mais próximo da queda d’água da Cascata do Moinho, por meio de uma plataforma suspensa, e contemplar a paisagem do lugar sob novas perspectivas.



Outra novidade é a visita ao Observatório – A torre da Araucária (antigo Observatório Panorâmico), que agora também está incluso no ingresso. A atração de 27 metros de altura foi totalmente restaurada e recebeu ambientação que dá ao visitante a sensação de subir em um tronco de araucária, o tradicional pinheiro gaúcho.

A Casa Raízes é outro espaço que agora está disponível para visitação. Situado no antigo Centro Histórico, o local conta com exposição interativa, que permite ao visitante conhecer mais sobre a natureza e a história do parque, um dos locais mais visitados da Serra gaúcha.

LEIA TAMBÉM: FBV prepara salto para 2026 e quer atrair big techs que atendem varejo

Além disso, os organizadores do parque destacaram o Salto do Pêndulo, atração possibilitará aos visitantes saltarem em queda livre, a 100 metros de altura, e o o novo Mirante da Cascata, que contará com um deck amplo e um bistrô com área total de 800m², como destaque entre as novas atrações.



“Parque do Caracol tem um simbolismo muito grande para todos nós. Tudo aquilo que de alguma forma foi revelado do Rio Grande do Sul para o Brasil e para o mundo passou por aqui. Agora, requalificado e preparado para receber turistas do mundo inteiro, certamente potencializará ainda mais o turismo gaúcho. Estamos falando de reconstrução – e reconstrução também passa pela valorização dos nossos equipamentos turísticos”, ressaltou o secretário de Turismo, Ronaldo Santini.