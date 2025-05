Porto Alegre aplica mais de 50 mil doses no Dia D da vacinação

Porto Alegre realizou neste sábado (24) um mutirão da vacinação contra a Influenza. O chamado Dia D contou com 134 unidades de saúde abertas para ampliar o acesso da população à imunização. Conforme levantamento preliminar da Atenção Primária, foram aplicadas mais de 50 mil doses de vacinas durante a mobilização.



A ação teve como prioridade a vacinação contra a gripe, mas também reforçou outras campanhas de imunização em andamento. O prefeito Sebastião Melo vacinou-se pela manhã na US Campo Novo, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, que destacou a participação da população. “Estamos muito felizes com a resposta da população. A vacinação é fundamental para evitar complicações e internações, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios”, afirmou Ritter.

O balanço oficial da ação será divulgado na segunda-feira, 26, após a consolidação completa dos dados.



A campanha de vacinação seguirá nas próximas semanas, com a oferta das vacinas contra a influenza, dengue - exclusivo para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, HPV, para jovens de 9 a 19 anos, e as demais vacinas do calendário nacional de imunização. O balanço oficial da ação será divulgado na segunda-feira, 26, após a consolidação completa dos dados.