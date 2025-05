Organizado pelo Sesc, Dia do Desafio terá atividades em cerca de 300 cidades gaúchas

Na próxima quarta-feira (28), cidades de 14 países da América Latina recebem ações especiais pelo Dia do Desafio (DDD). O projeto, que é realizado no Brasil pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), comemora 30 anos em 2025 com o objetivo de estimular que as comunidades separem alguns minutos de sua rotina para a prática de alguma atividade física, na promoção de hábitos saudáveis e qualidade de vida. No Rio Grande do Sul, cerca de 300 municípios terão programação, com a expectativa de colocar mais de 1 milhão de gaúchos em movimento.



"O Dia do Desafio é alinhado ao plano de ação global da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a promoção da atividade física. A ideia é estimular a implementação de ações multissetoriais que incentivem a prática regular de exercícios e consolidem uma cultura permanente de movimento para a saúde", explica o coordenador de Esporte e Lazer do Sesc/RS, André Vargas.

As ações do Sesc, Estado afora, contam com o apoio do Governo Estadual, das prefeituras, sindicatos, escolas, forças de segurança e diversas outras entidades e empresas, que realizarão atividades com seus colaboradores, clientes e alunos.



Há atividades especiais em diversas cidades. Em Uruguaiana, por exemplo, terá corrida noturna, a partir da meia-noite da quarta-feira. Praças públicas de cidades como Bagé e Novo Hamburgo terão aulões abertos de ginástica ao longo do dia. Caxias do Sul terá uma tirolesa de 70 metros atravessando a Praça Dante Alighieri. Já em Santa Maria, será oferecido oficina de pickleball, esporte semelhante ao tênis que vem ganhando popularidade nos últimos anos e é novidade na região.

"A lista de atividades é enorme e voltada ao público de todas as idades. Mais do que celebrar os '30 anos do Movimento' estimulados pelo DDD, neste ano, o nosso grande desafio é fazer com que o movimento faça parte do dia a dia de um número ainda maior de pessoas. Esperamos que as comunidades abracem essa causa conosco e compareçam", complementa Vargas.

Em Porto Alegre, diferentes espaços vão receber ações do Dia do Desafio. Na Orla do Guaíba, às 7h, um treinão de corrida deve reunir centenas de participantes, entre grupos locais, Corpo de Bombeiros e a comunidade em geral. Na Esquina Democrática, no Centro Histórico, uma parede de escalada e um futemesa prometem desafiar quem passa, das 8h às 15h. No Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), a movimentação acontecerá das 8h às 16h com uma programação diversa. Na agenda, estão jogo dos cotonetes, futebol inflável, futebol caminhado para idosos, vivência de jogos paradesportivos, caminhada ecológica no Menino Deus e oficinas de ginástica artística, judô e kickboxing, entre outros.

Na sede do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, no bairro Anchieta, ações como oficina de skate, brinquedos infláveis e o "Desafio dos Bombeiros" vão movimentar colaboradores e a comunidade em geral. Atividades também ocorrerão no Parque Esportivo da PUCRS, na Prefeitura Municipal, em Centros Comunitários Regionais, sindicatos e nas unidades do Sesc Protásio Alves, 4º Distrito, Alberto Bins e Azenha. Essa última terá períodos com catraca livre na academia, aberta ao público em geral.

"Será, certamente, um dia especial e de muito movimento na nossa Capital", comenta o diretor do Sesc Azenha, Edson Domingues.

Além dos exercícios, a solidariedade é parte importante da programação do DDD. Algumas cidades organizam como desafio mutirões de doações de sangue. Além disso, em todos os pontos com atividades pelo Estado estarão sendo arrecadados litros de leite UHT que serão destinados a entidades assistenciais através do Sesc Mesa Brasil. O projeto de assistência, através do Sesc Comunidade, também terá pontos de arrecadação dos donativos em mercados da Região Metropolitana: Bourbon Assis Brasil (Av Assis Brasil, 164) Macromix São Leopoldo (Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 2120), Rissul Sapucaia do Sul (Av. Sapucaia, 720), Rissul Novo Hamburgo (Av. Nações Unidas, 334) e Fort Atacadista Canoas (Av. Farroupilha, 4803). No ano passado, em formato reduzido em função das enchentes, o DDD arrecadou mais de 20 mil litros de leite.

Sobre o DDD

O Dia do Desafio foi criado nos anos 80, no Canadá, com a proposta de despertar o interesse das pessoas pela prática de esportes e hábitos saudáveis. Coordenado no Brasil pelo Sesc, desde 1995, o Dia do Desafio é uma iniciativa da TAFISA (The Association For International Sport for All) e conta com o apoio da ISCA (International Sport and Culture Association) e da UNESCO. Em sua essência, ele é um movimento comunitário que acontece na última quarta-feira de maio, envolve poderes públicos, instituições privadas e cidadãos trabalhando em parceria para mobilizar o maior percentual de participantes a praticarem ao menos 15 minutos de atividade física no dia. Em 2025, centenas de atividades especiais estão sendo preparadas em todo o Rio Grande do Sul para o dia 28 de maio.

Confira a programação de Porto Alegre

Orla do Guaíba (Rótula das Cuias - Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 135)



7h às 8h - Treinão de corrida com Corpo de Bombeiros e público em geral



Ao longo das atividades - DDD Solidário, com arrecadação de leite UHT





Esquina Democrática (R. dos Andradas, 200 - Centro Histórico)



8h às 15h - Parede de escalada



8h às 15h - Futmesa



Ao longo das atividades - DDD Solidário, com arrecadação de leite UHT





Centro Estadual de Treinamento Esportivo - Cete (R. Gonçalves Dias, 700 - Menino Deus)



8h - Aulão especial de circuito funcional



8h - Caminhada esportiva



8h - Corrida orientada



8h - Basquete lúdico



8h às 14h - Modalidades esportivas diversas no Ginásio



8h às 16h - Oficinas abertas das Federações Esportivas - arremessos, corridas e saltos, ginástica artística, judô, kickboxing, muay thay e levantamento de peso



8h às 16h - Serviço de aferição de pressão, avaliação nutricional e oficina de primeiros socorros (Faculdade Estácio)



8h às 16h - Atividades com a Central Única das Favelas - Zumba, boxe e atividade funcional para idosos



9h às 16h - Brinquedos infláveis, chute a gol, jogo dos cotonetes, futebol inflável, tobogã inflável, futemesa



10h - "Caminhando e Limpando" - caminhada ecológica pelo bairro Menino Deus, com recolhimento de lixo nas ruas



14h às 16h - Atividades com os grupos de idosos do Sesc Maturidade Ativa: Alongamento, Ritmos, Funcional, Jogo de Câmbio e Walking Football (futebol caminhado)



14h às 16h - Atividades de vivência em paradesporto, com Apaes e Instituto Viva Esporte



Ao longo das atividades - DDD Solidário, com arrecadação de leite UHT





Prefeitura de Porto Alegre



Horário à confirmar - Atividades físicas com prefeito, secretário e colaboradores





Sesc Azenha (Av. Ipiranga, 1.555)



7h às 21h - Desafio na esteira (revezamento durante todo o período)



8h às 19h - Pilates aparelho aberto ao público. Inscrições no (51) 99442-7795



9h às 10h30 - Pilates Solo, Pilates Maturidade Ativa e sessão de alongamento



11h às 12h30 - Ritmos, funcional e alongamento



12h às 16h - Período de catraca livre na academia, aberta ao público



15h - Desafio musculação, com cabo de guerra



18h às 19h30 - Hiit, ritmos e alongamento



20h às 21h - Pilates solo, funcional fight e alongamento



21h às 21h30 - Período de catraca livre na academia, aberta ao público



Ao longo das atividades - DDD Solidário, com arrecadação de leite UHT





Sesc Protásio Alves (Av. Protásio Alves, 6220)



Ao longo do dia - Aulas de alongamento, com "banho de floresta" no Pinheiral



Ao longo do dia - Aulas de ritmos no estacionamento da academia



Ao longo das atividades - DDD Solidário, com arrecadação de leite UHT





Sesc 4º Distrito (Av. Brasil, 483)



7h às 9h - Circuito de obstáculos com pais de alunos do Sesquinho



8h às 18h - Desafio na esteira (revezamento durante todo o período)



8h às 18h - Desafio em dupla, na academia



13h30 - Atividades recreativas com alunos do Sesquinho



15h - Ginástica Laboral, com colaboradores do restaurante



15h15 - Aulão de ginástica para a Maturidade Ativa



Ao longo das atividades - DDD Solidário, com arrecadação de leite UHT





Sesc Anchieta - sede do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac (Rua Fecomércio, 101)



7h às 7h30 - Caminhada orientada e corrida, com a Brigada Militar



7h às 18h - Desafio na esteira (revezamento durante todo o período)



8h às 13h - Mutirão de doação de sangue ao Hemorgs



9h às 18h - Oficina de skate



9h às 18h - Escola do chimarrão



9h às 18h - Esportes diversos



9h às 18h - Brinquedos infláveis



14h às 15h - Aulão de ginástica na academia



15h às 16h - Desafio dos Bombeiros



16h - Caminhada orientada



16h15 às 18h - Atração Musical na RecreArte



Ao longo das atividades - DDD Solidário, com arrecadação de leite UHT





Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665)



7h - Aula de local, na academia



8h15 - Desafio do agacha, no restaurante



8h40 - Desafio do agacha, no SAC



12h - Aulão de funcional aberto, na academia



14h30 - Desafio da prancha, com o administrativo



15h15 às 15h45 - Dança e alongamento, no teatro



18h - GAP, na academia



Ao longo das atividades - DDD Solidário, com arrecadação de leite UHT





Parque Esportivo da PUCRS (Av. Ipiranga, 6690)



7h às 18h - Atividades diversas, em parceria com o curso de Educação Física



Ao longo das atividades - DDD Solidário, com arrecadação de leite UHT





Outros locais



Ao longo do dia - Ações com os Centro Comunitários Regionais (parceria com a Prefeitura)



8h às 18h - Ginástica Laboral nos sindicatos da região (Sesc 4º Distrito)



9h às 18h - DDD Solidário, com arrecadação de leite UHT ao Sesc Mesa Brasil, no Bourbon Assis Brasil (Av Assis Brasil, 164)