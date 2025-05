TRF4 disponibiliza mais de R$ 400 milhões em RPVs autuadas em abril de 2025

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) informa que o pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) recebidas no tribunal no mês de abril de 2025 e devidas pela União Federal, suas autarquias e fundações estará disponível para saque pelos beneficiários a partir do dia 30 de maio de 2025.

O pagamento de RPVs será realizado em todas as agências em que a Caixa e o Banco do Brasil estão atendendo presencialmente. É possível fazer tanto o pagamento das varas federais quanto das varas estaduais no âmbito da competência delegada - estes mediante apresentação do alvará de levantamento que deverá ser expedido pelo juízo da execução.

Além disso, é possível realizar o saque dos valores por meio de transferência bancária. A transferência pode ser feita com acesso a uma nova ação no processo originário chamada "Pedido de TED" (exclusivamente para processos que tramitam em varas federais) para a informação dos dados bancários necessários à emissão da TED pelos bancos.

Para as RPVs cujo processo originário é de comarca estadual no âmbito da competência delegada, o alvará de levantamento deverá ser assinado digitalmente e conter os dados abaixo citados, para permitir ao banco a transferência dos valores à conta indicada no alvará. Os alvarás deverão ser remetidos pelos juízos aos bancos pelo SISCOM e deverão ser endereçados à agência 0652 quando se tratar de depósito na Caixa Econômica Federal ou à agência 3798, quando o valor tiver depositado no Banco do Brasil.



Na petição ao juízo estadual, deverão ser informados os seguintes dados:



- banco;

- agência;

- número da conta com dígito verificador;

- tipo de conta;

- CPF/CNPJ do titular da conta;

- declaração de que é isento de imposto de renda, se for o caso, ou optante pelo SIMPLES.

Resgate de RPVs do Banco do Brasil de até R$ 1.000,00

Para quem não tem conta no Banco do Brasil e possui RPV sem alvará em seu nome no valor de até R$ 1 mil, a novidade é o lançamento do Resgate Simples de Requisições de Pequeno Valor – RPVs. Por meio da solução, o beneficiário Pessoa Física poderá direcionar o crédito para outra instituição financeira.

Valores

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou ao TRF4 os limites financeiros no valor de R$ 403.310.069,13. Deste montante, R$ 336.046.607,84 correspondem a matérias previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios, que somam 17.553 processos, com 23.955 beneficiárias(os).