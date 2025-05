Quatro hospitais de Porto Alegre operam com restrições nas emergências nesta quarta-feira

Pelo menos quatro hospitais de Porto Alegre estão com restrições nos seus atendimentos emergenciais na tarde desta quarta-feira (21). Com o avanço das doenças respiratórias e a superlotação das emergências, os hospitais São Lucas da PUCRS, Santa Casa da Misericórdia, Ernesto Dornelles e Conceição estão operando com limitações.

Desde a última terça-feira (20), o Hospital São Lucas da PUCRS está atendendo apenas casos graves com risco de morte na emergência do Sistema Único de Saúde (SUS). A medida é decorrente do atual índice de ocupação dos leitos, que chega a 340% de sua capacidade instalada. Por outro lado, a emergência privada e por convênio não está superlotada e opera sem restrições.



O cenário é semelhante na emergência do SUS da Santa Casa da Misericórdia, que está com restrições e, por isso, recebe apenas pacientes encaminhados por órgãos públicos. Ao todo, há 82 pacientes para 28 leitos contratualizados, o que representa 293% de superlotação. Na Santa Casa, os leitos emergenciais particulares e por convênio também já atingiram a lotação máxima. A direção do hospital, pede que os pacientes de menor gravidade devem procurar outras instituições. As mudanças consideram a infraestrutura e a capacidade operacional da unidade.



Com 120 pacientes para 51 leitos operacionais, a emergência do Hospital Conceição é outra que está com limitações, com atendimento somente para casos graves com risco de morte.

Já na rede privada, o Hospital Ernesto Dornelles também anunciou restrições na Emergência Clínica na terça-feira (20). Assim como o Conceição, o Ernesto está atendendo apenas pacientes com risco de morte.





No limite

Embora o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) ainda não tenha anunciado restrições nos seus atendimentos emergenciais, a instituição está priorizando os casos graves. Pacientes de menor gravidade podem ser aconselhados a procurarem outro local ou aguardarem a viabilidade do atendimento, dependendo dos resultados da triagem clínica.

Na tarde desta quarta-feira (21), a emergência adulta do HCPA está superlotada, com 149 pacientes para 97 leitos. Na ala pediátrica, a discrepância é menor, mas preocupa: são 26 crianças para 24 leitos.

O Hospital Moinhos de Vento, por sua vez, está operando com um Plano de Capacidade Plena em seus serviços emergenciais. Na emergência adulta, a taxa de ocupação está em 110,1%. Já o setor pediátrico está com 115% de ocupação.

Neste cenário, casos graves, identificados pelas cores vermelho e laranja, seguem sendo atendidos imediatamente. Enquanto, os casos de menor gravidade, indicados pela cor amarela, são atendidos mediante agendamento, conforme a disponibilidade da equipe.