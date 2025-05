Canoas irá decretar situação de emergência na sáude

Por Adrielly Araújo, especial para o JC

A medida segue o decreto estadual



Segundo dados do Painel de Hospitalizações de Síndrome Respiratória Aguda Grave da Secretaria de Saúde do Estado (SES), a cidade registra 58 hospitalizações, sendo 32 em UTIs, e 14 óbitos – um índice de letalidade hospitalar próximo a 25%, considerado alarmante. A situação é agravada pela ocupação de 300% em alguns serviços de saúde, conforme alerta da prefeitura de Canoas, que admite dificuldades em manter os atendimentos. O município de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, prepara decreto de emergência em razão da superlotação de leitos e UTIs por casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).Segundo dados do Painel de Hospitalizações de Síndrome Respiratória Aguda Grave da Secretaria de Saúde do Estado (SES),. A situação é agravada pela ocupação de 300% em alguns serviços de saúde, conforme alerta da prefeitura de Canoas, que admite dificuldades em manter os atendimentos.

Cenário preocupante no RS

O Rio Grande do Sul já contabiliza 4.099 hospitalizações por SRAG em 2025, com 305 mortes, de acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), até o dia 19 de maio. Um terço das internações (1.374) envolve crianças menores de cinco anos, faixa etária que também responde por 10 óbitos.



O decreto emergencial permite que hospitais do SUS ampliem leitos clínicos e de UTI, além de agilizar a contratação de profissionais e a compra de insumos. O Estado também pode solicitar recursos federais para reforçar a estrutura.

Avanço rápido das infecções

Em apenas cinco semanas, as internações por SRAG mais que dobraram: saltaram de 194 (na semana epidemiológica 14) para 451 (na semana 19). A influenza é uma das principais causas, com aumento de 1.100% nas hospitalizações graves no Estado – de 9 para 116 casos. O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) também preocupa, especialmente em crianças, respondendo por 495 internações (95% em menores de cinco anos).

A SES alerta que a baixa adesão à vacinação contra a gripe (menos de 30% nos grupos de risco) e a chegada do frio devem agravar o cenário. "A maioria dos hospitalizados por SRAG não estavam vacinados. A imunização reduz em mais de 90% os casos graves", afirmou Tani Ranieri, diretora do Cevs, em entrevista anterior ao JC.



Com o sistema de saúde sob pressão, o decreto busca evitar um colapso, mas a tendência é de aumento de casos nas próximas semanas.