Preço do frango deve ceder com gripe aviária, mas impacto no IPCA será pequeno

A confirmação de um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul e as consequentes restrições impostas por alguns países à importação do frango brasileiro devem pressionar para baixo os preços da ave no mercado doméstico nos próximos meses.

• LEIA TAMBÉM: Estado vistoriou todas propriedades rurais no raio de 10 quilômetros do foco de gripe aviária

A avaliação é de economistas especializados em inflação, que apontam que o cenário mais provável é de queda entre 0,05 ponto percentual a 0,10 ponto percentual no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que é a inflação oficial do país.

Esse é o cálculo de Adriano Valladão, economista especializado em inflação do banco Santander, que projeta que o preço do frango pode cair entre 3% a 5% como consequência da queda das exportações. "A estimativa é bem preliminar, devido às elevadas incertezas sobre o que vai acontecer", diz Valladão. "De qualquer forma, a expectativa é que parte desse frango que não será exportado seja absorvido no mercado interno. Por isso, possivelmente veremos os preços caírem um pouco."

De acordo com ele, essa redução pode se espalhar, em menor grau, para outras proteínas, como carne de boi e de porco. Isso porque, se a demanda pelo frango aumentar, a tendência é que os produtores de outras proteínas reduzam preços para atrair consumidores.

Após alguns meses, a expectativa é de normalização do mercado, tanto pela expectativa de fim das restrições às importações como pela adaptação dos produtores. "O ciclo do frango tende a ser rápido, e a sobreoferta precisa ser desovada, em um efeito que acaba acontecendo no curto prazo. Mas em seguida vem a normalização da oferta", diz Valladão.

Assim como o Santander, a Warren Investimentos também avalia que o impacto na inflação será de entre -0,05 ponto e -0,10 ponto percentual. A corretora apontou que o cenário afetou os contratos futuros de bovinos, que tiveram queda. "No mercado físico, será preciso enxergar como essa competitividade entre as carnes impactará a indústria frigorífica brasileira", disse em relatório.

Para José Carlos Hausknecht, sócio diretor da MB Agro, o impacto sobre os preços dependerá de como as exportações de frango serão realocadas no mercado interno, mas a tendência é de queda nos preços da proteína.

"A China compra em torno de 11% das exportações brasileiras de frango. Se todo esse volume fosse realocado e absorvido pelo mercado interno, haveria uma alta de 6% no consumo do Brasil", diz o especialista da MB Agro.

Na avaliação de Hausknecht, a expectativa é que as restrições sejam levantadas, já que a gripe aviária está impactando diversos países - isso dá ao Brasil maior capacidade de negociação em casos como o atual. "Os próprios países que restringiram importações, como a China, possuem um monte de casos recorrentes de gripe aviária", diz.