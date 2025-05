Obras no Quadrilátero Central de Porto Alegre têm novo prazo de conclusão; entenda o motivo

A conclusão das obras no Quadrilátero Central de Porto Alegre tem nova previsão de acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi). Agora, o novo prazo é o mês de agosto. A data foi alterada devido a necessidade de algumas pequenas alterações na maioria das vias, uma finalização entre a rua Uruguai e a avenida Borges de Medeiros e também uma obra de 80m² entre a rua dos Andradas e a General Câmara.

De acordo com o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, apesar da alteração do prazo, as ruas já estão 100% funcionais para o trânsito de pedestres. "Claro que haverá um transtorno, mas não iremos fazer nenhum tipo de interdição, a não ser que haja alguma surpresa. Além disso, o comércio poderá funcionar tranquilamente na região", explica.

Flores detalha que as obras na Uruguai com a Borges de Medeiros devem estar prontas em algumas semanas. Os três meses de trabalho citados acima são por conta da uma maior necessidade de atuação na Andradas com a General Câmara e na execução das garantias nos demais locais do quadrilátero. "Temos três meses para consertar aquilo que não ficou bem instalado. São placas que quebraram na colocação, ajustes na iluminação pública, algum motorista que acertou algum dos pilaretes e precisamos trocar, arrumação que necessita ser feita na pintura, pintar a faixa de segurança, o bordo da rua, coisas assim", discorre.

o projeto já sofreu com alguns atrasos e adiamentos Desta vez, a prefeitura deseja cumprir o prazo à risca área onde circulam 300 mil pessoas todos os dias. Sim, encontramos algumas dificuldades, principalmente na parte de refazer aquilo que foi instalado com problemas", aponta Flores. Com início em junho de 2022,- um deles devido as enchentes de maio. Após este período, a entrega já foi prometida para o início de 2025 e acabou não sendo feita.. "Uma obra em espaço aberto sempre é um desafio. Nós estamos falando de uma obra em uma. Sim, encontramos algumas dificuldades, principalmente na parte de refazer aquilo que foi instalado com problemas", aponta Flores.

Apesar dos transtornos no processo, o secretário afirma que as alterações serão muito positivas para os pedestres. "Algo que é importante dizer, é que em todas as vias em que fizemos alguma intervenção, além de qualificar o passeio público, também ampliamos o passeio público. Há mais espaço de calçada na Borges, na Marechal Floriano, na Vigário e também na Voluntários. As pessoas conseguem caminhar com mais conforto e num ambiente maior, o que melhora o deslocamento no centro", avalia.

Vias e trechos que fazem parte do Quadrilátero Central de Porto Alegre



• Rua Voluntários da Pátria (trecho compreendido entre as ruas Marechal Floriano e Doutor Flores)

• Rua Doutor Flores (trecho compreendido entre as ruas Voluntários da Pátria e General Vitorino)

• Rua Vigário José Inácio (trecho compreendido entre as ruas Voluntários da Pátria e General Vitorino)

• Rua Marechal Floriano (trecho compreendido entre as ruas Voluntários da Pátria e General Vitorino)

• Rua Otávio Rocha (trecho compreendido entre as ruas Marechal Floriano e Doutor Flores)

• Rua General Vitorino (trecho compreendido entre as ruas Marechal Floriano e Doutor Flores)

• Rua dos Andradas (trecho compreendido entre as ruas General Câmara e a Doutor Flores)

• Avenida Borges de Medeiros (trecho compreendido entre as ruas Salgado Filho e Sete de Setembro)

• Rua Uruguai (trecho compreendido entre as ruas Andradas e José Montaury)