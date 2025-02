Prefeitura garante que obras do Quadrilátero Central de Porto Alegre estarão concluídas no final de março

As obras de revitalização do Quadrilátero Central de Porto Alegre estarão concluídas no final de março de 2025, afirma o secretário municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), André Flores, ao destacar que 92% dos trabalhos estão finalizados na área central. As reformas no Centro Histórico tiveram início em junho de 2022.

O Quadrilátero Central de Porto Alegre é composto pelas ruas General Vitorino, Doutor Flores, Vigário José Inácio, Marechal Floriano, Andradas, Otávio Rocha, Voluntários da Pátria e avenida Borges de Medeiros. Segundo Flores, a empresa contratada pela prefeitura realiza agora o que ele chama de "recebimento parcial de algumas vias", ou seja, a obra é considerada concluída e uma equipe inspeciona, por exemplo, os defeitos no piso, nas placas de concreto e a condição das vias. Neste momento, os trabalhos estão concentrados na rua Voluntários da Pátria. "Estamos na fase de acabamento e vendo o que precisa ser arrumado no Centro Histórico", destaca.

Os estabelecimentos comerciais da rua Marechal Floriano esquina com a rua General Vitorino - Mercado Centro Mix e Big Med - reclamam dos alagamentos na região em dias de chuva. Conforme Flores, a prefeitura tem acompanhado a reclamação. "Tivemos uma chuva de 33mm em cinco minutos e a água desceu com muita velocidade pela calçada. Estamos uma alternativa para que isso não ocorra mais", comenta.

Porém, ao circular pela região, a reportagem do Jornal do Comércio ouviu reclamações de comerciantes da Rua dos Andradas, no trecho entre a avenida Borges de Medeiros e a rua Marechal Floriano Peixoto. Flávio de Lima Vieira, da loja Maria da Praia, reclama da falta de iluminação no trecho e da finalização do piso onde estava localizada uma banca de revista. Conforme o secretário, na Rua dos Andradas falta a instalação da iluminação pública e a colocação da pavimentação onde funcionava a banca de revista. No trecho, segundo Flores, existe duas caixas de transformadores e, em função disso, é necessário a presença de uma equipe da CEEE Equatorial para que os trabalhos possam ser realizados.

Na rua General Vitorino, existem blocos de concreto na via que atrapalham a circulação dos veículos e dos pedestres. Flores aponta que os blocos de concreto serão utilizados para levantar a caixa da CEEE Equatorial que ficará no mesmo nível da pista. "Sabemos que as obras causam um transtorno aos motoristas, pedestres e comerciantes. Porém, estamos na reta final", acrescenta.

As obras de revitalização do Quadrilátero Central, com investimento de R$ 22 milhões para a qualificação de vias no Centro de Porto Alegre, foram financiadas com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe da Confederação Andina do Fomento(CAF).

Ao circular pelo Centro Histórico de Porto Alegre, é possível perceber que as principais atividades estão concentradas neste momento na avenida Borges de Medeiros, e em alguns trechos das ruas dos Andradas, Doutor Flores e General Vitorino. Porém, os pedestres e os motoristas precisam ficar atentos. Existem cones e blocos de concreto nas vias, mas sem a presença de equipes da prefeitura. Na rua Doutor Flores quase esquina com a rua dos Andradas, dois postes de iluminação estão jogados no chão, próximo da loja do McDonald's. Também na rua Doutor Flores, no trecho entre as ruas dos Andradas e General Vitorino, foi colocada um placa com a mensagem "Atenção Desvio". Na rua General Vitorino, quatro placas de concreto estão na via e prejudicam a circulação dos carros que reduzem a velocidade para passar.

Vias e trechos que fazem parte do Quadrilátero Central de Porto Alegre

Rua Voluntários da Pátria (trecho compreendido entre as ruas Marechal Floriano e Doutor Flores)

Rua Doutor Flores (trecho compreendido entre as ruas Voluntários da Pátria e General Vitorino)

Rua Vigário José Inácio (trecho compreendido entre as ruas Voluntários da Pátria e General Vitorino)

Rua Marechal Floriano (trecho compreendido entre as ruas Voluntários da Pátria e General Vitorino)

Rua Otávio Rocha (trecho compreendido entre as ruas Marechal Floriano e Doutor Flores)

Rua General Vitorino (trecho compreendido entre as ruas Marechal Floriano e Doutor Flores)

Rua dos Andradas (trecho compreendido entre as ruas General Câmara e a Doutor Flores)

Avenida Borges de Medeiros (trecho compreendido entre as ruas Salgado Filho e Sete de Setembro)

Rua Uruguai (trecho compreendido entre as ruas Andradas e José Montaury)