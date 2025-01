Restauração da Casa Godoy na avenida Independência será concluída em abril deste ano

Com um investimento de R$ 2,2 milhões, a primeira fase da restauração da Casa Godoy, na avenida Independência, 456, no bairro Independência, tem previsão de conclusão em abril de 2025. O prédio construído em 1907 vai receber os integrantes da Equipe de Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre (Epach) e da Diretoria de Patrimônio e Memória (DPM) que serão deslocados da Casa Torelly, de 1889 - também na avenida Independência, número 453. Os departamentos são vinculados à Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (Smcec) de Porto Alegre. A reforma da Casa Godoy vai manter toda a estrutura original. As obras de reforma do imóvel são de responsabilidade da construtora Costa Mar e os projetos das secretarias municipais de Cultura e Economia Criativa e de Obras e Infraestrutura.

A Casa Godoy possui três pavimentos: o térreo, o segundo pavimento e o sótão. No térreo, antigo porão, ficam o conjunto de salas que pertenceram ao médico Jacintho Godoy. Existe uma interligação por área aberta à parte de trás do imóvel, onde se encontram a cozinha, sala anexa, banheiro e pátio dos fundos. No pavimento térreo, um corredor de distribuição liga os antigos quatro dormitórios com um banheiro construído entre dois destes dormitórios.

O casarão tem gabinete e sala de visitas com frente para a avenida Independência e, para os fundos do lote, a sala de jantar, um espaço para de fumar e, ao lado, a sala de música, todas abrindo-se para um avarandado com balaustrada em ferro trabalhado e escada para o pátio da casa. As paredes do gabinete, sala de visitas, de jantar e de fumar são revestidas com pintura mural. A Casa Godoy foi tombada em 1996 e adquirida pela prefeitura de Porto Alegre. Segundo a Epach, a região da avenida Independência sempre teve a tradição de "casarões" e de receber famílias ricas, interessadas em construir seus imóveis em áreas de Porto Alegre de onde se tinha uma bela vista da Capital.

A DPM, que hoje atua na Casa Torelly, é responsável pela conservação, restauração e valorização dos bens públicos com valor histórico e cultural da cidade. Por sua vez, a Epahc atua em projetos e obras de restauração em prédios públicos municipais tombados e de interesse para preservação. Para o local, são encaminhados os pedidos de tombamento de bens culturais e de espaços significativos da Capital. É também quem faz o inventário dos bens imóveis de Porto Alegre. Além disso, auxilia no desenvolvimento de estudos para instituição e proteção de lugares e áreas especiais de interesse cultural na cidade.

Com mais de 719 metros quadrados de área construída, desde o desenho dos materiais utilizados nas esquadrias, pisos, paredes, forros e mobiliário, o projeto foi assinado pelo arquiteto Hermann Menchen, nascido no Palatinado, próximo a Estrasburgo. Menchen emigrou para o Brasil em 1903 e trabalhou com Rudolph Ahrons, chefiando o setor de projetos do escritório até 1907.

A Casa Torelly foi construída em 1889 e está localizada no outro lado da avenida Independência THAYNÁ WEISSBACH/JC

Localizados na Independência, prédios da igreja Nossa Senhora da Conceição e Palacete Argentina são tombados

A avenida Independência, no bairro Independência, tem a tradição de possuir diversos imóveis "conhecidos" na Lista de Bens Tombados e Inventariados em Porto Alegre. Próximo do Centro Histórico, a região da Independência possui imóveis tombados como a Igreja Nossa Senhora da Conceição, as casas Torelly e Godoy, o Palacete Argentina, sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e o prédio de número 1.005. Também existem imóveis na avenida que são classificados como Estruturação e Compatibilização.

As edificações classificadas como Estruturação são aquelas que se constituem em elementos significativos ou representativos da história da arquitetura e urbanismo para a preservação das diferentes paisagens culturais construídas ao longo do tempo no Município. As edificações classificadas como Estruturação não podem ser destruídas. As edificações classificadas como Compatibilização são aquelas que preservam o entorno e a ambiência das edificações classificadas como Estruturação. As edificações classificadas como Compatibilização podem ser substituídas por edificações novas com volumetria (altura e proporção) adequada à das edificações vizinhas, preservadas como Estruturação.