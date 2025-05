Porto Alegre já tem nova atração para substituir avião ao lado do Beira-Rio

solicitação da secretaria municipal de Administração e Patrimônio Avião Alegre foi retirado do estacionamento ao lado do estádio Beira-Rio na noite desta terça-feira (13), e segue rumo à cidade de Guaíba, onde ficará aberto a visitas do público. Entretanto, o espaço não ficará vazio por muito tempo. De acordo com a secretaria, o Mirage Circus retornará à avenida Edvaldo Pereira Paiva para mais uma temporada. Após atender(Smap), ona noite desta terça-feira (13), e segue rumo à cidade de Guaíba, onde ficará aberto a visitas do público. Entretanto, o espaço não ficará vazio por muito tempo. De acordo com a secretaria,à avenida Edvaldo Pereira Paiva para mais uma temporada.

A estreia será no dia 6 de junho e as apresentações se estenderão até o dia 12 de outubro. A montagem da estrutura começa neste mês. Para a utilização do espaço, a empresa DAV Produções e Eventos, responsável pelo circo, desembolsará R$ 10 mil.

Também há um compromisso firmado com a administração municipal para promover sessões especiais ou a gratuidade de ingressos para alunos da rede municipal de ensino, bem como para crianças e adolescentes acolhidos pela assistência social. Ingressos já podem ser adquiridos no site www.miragecircus.com.br.



Transporte da aeronave



Para o transporte do Boeing 737, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizaram, por volta das 23h, uma escolta conjunta a partir da orla do Guaíba, em Porto Alegre. O deslocamento da aeronave ocorrerá por vias urbanas da Capital até a BR-290.

Na tarde desta terça-feira, avião era colocado sobre um caminhão BRENO BAUER/JC



Ao chegar na saída da capital, a carga seguiu pela contramão na alça de acesso da ponte do vão móvel do Guaíba, o que causou uma interrupção temporária no fluxo de veículos. O transporte será finalizado no km 110 da BR-290, na área do antigo pedágio de Eldorado do Sul, onde o avião ficará estacionado até a noite desta quarta-feira (14), quando seguirá escoltado pela PRF até a cidade de Guaíba. Ao chegar na saída da capital, a carga seguiu pela contramão na alça de acesso da ponte do vão móvel do Guaíba, o que causou uma interrupção temporária no fluxo de veículos. O transporte será finalizado no km 110 da BR-290, na área do antigo pedágio de Eldorado do Sul, onde o avião ficará estacionado até a noite desta quarta-feira (14), quando seguirá escoltado pela PRF até a cidade de Guaíba.

A prefeitura de Guaíba ainda não confirma a data em que a aeronave será aberta ao público. "Todas as informações do avião vão ser repassadas quando o prefeito e a secretária decidirem todas as questões. Por enquanto, o Boeing foi apenas deslocado para o local", afirmou a prefeitura em nota.