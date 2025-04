Prefeitura diz que avião ao lado do Beira-Rio deve ser removido até 12 de maio

Pouco mais de um ano após chegar em Porto Alegre, o Avião Alegre, um Boeing 737/200, que está estacionado ao lado do estádio Beira-Rio e era utilizados para visitação do público, precisa ser retirado do local imediatamente, de acordo com a prefeitura. A secretaria municipal de Administração e Patrimônio (Smap) informa que o prazo final estabelecido para o transporte da aeronave trazido pela Pinheiro Neto Soluções Corporativas é 12 de maio.

A Smap ainda diz que o prazo inicial estabelecido era janeiro. À época, foi feita uma solicitação para que a prefeitura notificasse a empresa no endereço cadastrado como a sede da mesma, pedindo a retirada imediata do avião. Entretanto, os agentes foram até o local para entregar a notificação e encontraram o mesmo vazio.

Dessa forma, a secretaria solicitou que a notificação seja realizada no local em que o avião está estacionado porque ali existe uma central de segurança. O documento foi entregue em mãos nesta segunda-feira (28) para um funcionário da Pinheiro Neto Soluções Corporativas. Caso não haja resposta imediata por parte da companhia, a administração municipal aplicará sanções à empresa proprietária do avião, dentre elas a reintegração de posse.

Manifestação da Pinheiro Neto Soluções Corporativas na íntegra

O Avião Alegre encerrou sua temporada em Porto Alegre, desse modo, se prepara para decolar para uma nova cidade da região metropolitana. A desmontagem e transporte do avião exigem uma série de questões técnicas e burocráticas, além de profissionais técnicos específicos da área. Além disso, requer estudo de viabilidade urbana, estudo de rota e licenças específicas, as quais já estão sendo providenciadas. Por isso a razão no atraso e retirada da aeronave do local. Desse modo, destacamos que a previsão de retirada do avião do espaço está prevista ainda para a primeira quinzena de maio.



Agradecemos a compreensão e pedimos desculpas por eventuais transtornos.