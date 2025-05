EPTC amplia acesso à Castelo Branco pelos fundos da Rodoviária a partir desta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (14), motoristas que deixam Porto Alegre pela região da Estação Rodoviária voltam a contar com o acesso da rua da Conceição à avenida Castelo Branco pelos fundos do terminal. A passagem, que havia sido bloqueada após as enchentes de maio, será liberada de segunda a sexta-feira, das 16h às 19h, ou enquanto houver maior fluxo de veículos, segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Desde dezembro do ano passado, a liberação vinha ocorrendo apenas em datas pontuais — sextas-feiras e vésperas de feriado, das 16h às 22h — como alternativa para aliviar os congestionamentos formados na região. O único acesso diário era o Largo Vespasiano Júlio Veppo, que concentra o tráfego em frente à Rodoviária.

O bloqueio da passagem pelos fundos ocorreu após a remoção da passarela de pedestres sobre a avenida Castelo Branco, desmontada para viabilizar a instalação do corredor humanitário. Desde então, o fluxo de veículos passou a ser interrompido para garantir a travessia das pessoas, o que agravou os engarrafamentos no entorno, especialmente nos horários de pico.

Segundo a EPTC, a ampliação da liberação foi decidida com base em análises diárias do comportamento do trânsito no entorno do Túnel da Conceição. “O objetivo é qualificar a circulação na região e garantir melhor fluidez na saída da cidade, sem deixar de dar atenção ao deslocamento dos pedestres”, afirma o diretor de Operações da empresa, Carlos Pires.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar motoristas e garantir a segurança dos pedestres que utilizam a travessia semaforizada, que conecta o trecho ao Largo Edgar Koetz e à avenida Júlio de Castilhos. O acesso tradicional pela frente da Rodoviária, no Largo Vespasiano Júlio Veppo, seguirá funcionando normalmente.