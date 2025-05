Semana será marcada por sol e variedade climática no RS

Frio de madrugada e no inicio da manhã, formação de geada em áreas serranas e aquecimento gradual durante a tarde com céu aberto. Essa é a expectativa para o clima no Rio Grande do Sul nos próximos dias, segundo a MetSul Meteorologia.

A manhã dessa segunda-feira, em Porto Alegre, seguiu esse mesmo roteiro. Com máxima de 24°C, espera-se uma tarde agradável na capital gaúcha. Terça-feira será mais um dia com predomínio do sol e poucas nuvens, com temperaturas que podem variar de 13°C a 26°C na Capital, e de 9°C a 23°C em Caxias do Sul.

O cenário deve mudar na quarta-feira. A previsão continua sendo de sol em todo Estado, porém, ele chegará com a presença de algumas nuvens - com exceção do Oeste-sul do RS, perto da fronteira do Uruguai, que apresentará uma predominância maior da nebulosidade. A variação seguirá ampla, com temperaturas variando de 15°C a 27°C na Capital.

Quinta e sexta-feira serão marcadas por um aumento significativo na presença de nuvens, mesmo que o sol e a grande amplitude térmica sigam presentes. O céu pode passar encoberto em grande parte do território gaúcho, e as temperaturas podem variar de 15°C a 27°C em Porto Alegre.