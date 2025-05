Reunião da comitiva que integra missão gaúcha aos EUA abre agenda oficial em NY

* De Nova York (EUA)

pré-apresentação da agenda da missão capitaneada pelo governador Eduardo Leite aos Estados Unidos Uma rápida, que começa oficialmente nesta segunda-feira (12) em Nova York, marcou a programação da comitiva gaúcha no final da tarde deste domingo (11).

Reunindo secretários estaduais, deputados e representantes de órgãos como a Invest RS e o Badesul, o chefe do Executivo deu as boas-vindas aos grupo de cerca de 50 pessoas que acompanharão a programação inserida na Brazilian Week e falou do objetivo de divulgar as potencialidades do Estado, o que será viabilizado com a realização do RS Day, na terça-feira (13), estabelecer parcerias em áreas estratégicas como a da tecnologia, e buscar investimentos que ajudem na reconstrução do Estado.



Para Leite, o RS Day é considerado estratégico para inserir o Estado no radar internacional e mostrar as oportunidades existentes. "O evento será como uma plataforma para apresentar o Rio Grande do Sul ao mundo, enfatizando oportunidades de negócios e investimentos, especialmente em Nova York, onde circulam importantes empresários e investidores", disse.



Ele destacou ainda que as agendas ao longo da semana permitirão contextualizar a empresários e potenciais investidores a reconstrução e modernização do Estado, destacando indicadores econômicos positivos, iniciativas de concessões e privatizações, e a retomada da economia após as enchentes do ano passado. "Poderemos expor a transformação do Estado, desde a gestão de desastres (enchentes) até a retomada da economia e a modernização da máquina pública, com destaque para a capacidade de acolhimento de investimentos e a agenda intensa de modernização", disse.



O governador enfatizou ainda a valorização de parcerias com universidades e parques tecnológicos, para aproximar o setor privado das iniciativas do governo, criando ambientes estratégicos para inovação e tecnologia, além da busca de convênios diretos com empresas de tecnologia.

secretário-chefe da Casa Civil do RS, Artur Lemos, também deu ênfase à busca de visibilidade do Estado Maurício Tonetto/Palácio Piratini/Divulgação/JC



O secretário-chefe da Casa Civil do RS, Artur Lemos, também deu ênfase à busca de visibilidade do Estado, tanto para o Brasil quanto para o mundo, a partir de ações locais que geram ressonância global, "permitindo ao Rio Grande do Sul aprender com outras experiências e ajustar sua estratégia."



O último a falar foi o presidente da Invest RS, Rafael Prikladincki, que coordenará a agenda do RS Day. Ao grupo, ele explicou a programação e seu objetivo. "É um evento organizado de forma colaborativa entre governo do Estado, Invest RS, Grupo Voto, Banrisul e BRDE, com apresentações sobre oportunidades de investimento e experiências de reconstrução do Estado, incluindo exemplos concretos e discussões sobre a retomada econômica", disse.