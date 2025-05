Pesos pesados do empresariado estão em agenda da missão gaúcha em Nova York

* De Nova York

, quando teve uma agenda reservada e fechada à imprensa: um brunch com ex-alunos bolsistas do Instituto Ling, que contou com palestra do economista e ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco. O grupo foi recebido pelo presidente do Ling, o empresário William Ling.A programação governamental gaúcha, a propósito, é reforçada pela presença de empresários e executivos que lideram algumas das maiores indústrias do Estado, justamente com foco de divulgar o Rio Grande do Sul, sua vocação econômica, os investimentos em inovação e a força de seus polos industriais. São nomes como os de(Randoncorp);(Randon Bank);(Gerdau);(Be8); e(CMPC), que também participarão das agendas de prospecção de negócios e divulgação do Estado.O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) também estará representado, já que o diretor-presidente da instituição,e o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, integram a comitiva estadual.O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs),, se soma ainda aos esforços na divulgação das potencialidades do Estado, mas por meio de uma missão empresarial liderada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesse período. Na programação da entidade industrial nos Estados Unidos, estão previstas agendas em Nova York e Boston, com objetivo de aprofundar o diálogo bilateral entre os setores público e privado.