Reunião de alinhamento da missão aos EUA abre agenda da comitiva gaúcha

De Nova York (EUA)

abre oficialmente a programação da missão capitaneada pelo governador Eduardo Leite aos Estados Unidos, Neste domingo, 11 de maio, dia quea única agenda do grupo gaúcho em Nova York será uma reunião de alinhamento entre os participantes da programação. O roteiro se estende até quinta-feira (15) nos Estados Unidos. O encontro está previsto para iniciar a partir das 17h do horário local (16h no horário de Brasília), no Hotel Central Park, em Manhattan.

A atividade antecede uma série de reuniões e painéis com foco na retomada econômica do Estado, e contará ainda com a participação de secretários e representantes de pastas estaduais, deputados, empresários.

A semana terá programação intensa, com cerca de 20 compromissos em 4 dias de atividades, com destaques para a inserção do Estado na programação da Brazilian Week, evento tradicional na agenda de negócios norte-americana, e na promoção do RS Day, nesta terça-feira (13), evento que reunirá empresários gaúchos de peso, representantes do governo e investidores internacionais. O objetivo é mostrar o Estado como polo competitivo para futuros investimentos e fomentar negócios em áreas estratégicas, como energia, agronegócio, tecnologia e infraestrutura.

William Ling. Na cidade desde sábado, o governador manteve neste dia uma agenda reservada e fechada à imprensa, um brunch com ex-alunos bolsistas do Instituto Ling, que contou com palestra do economista e ex- presidente do Banco Central Gustavo Franco. O grupo foi recebido pelo presidente do Ling, empresário

A cidade de Nova York recebe a comitiva gaúcha com sol e temperatura amena neste final de semana, com marcas entre 15ºC e 24ºC, típicas desse início de primavera no país. Por conta disso, as ruas e parques da cidade seguem lotados, como na região do Bryant Park (foto) e da Times Square, com grande movimentação no trânsito.