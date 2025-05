Governo do Estado e Instituto do Câncer Infantil firmam parceria de R$ 2 milhões

Aconteceu, na manhã desta sexta-feira (9), a cerimônia de assinatura do programa Avançar Mais na Saúde. A iniciativa, que contou com um aporte de cerca de R$ 2 milhões do governo do Estado, pretende ampliar a sede do Instituto do Câncer Infantil (ICI-RS).

O evento contou com a presença da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, e do fundador e superintendente do ICI, Algemir Lunardi Brunetto, que, em conjunto, oficializaram a parceria entre o governo estadual e o instituto.

Além dos R$ 2 milhões investidos pelo Estado, a obra de ampliação terá, em contrapartida, outro investimento de cerca de R$ 2,3 milhões, totalizando mais de R$ 4 milhões. O projeto pretende construir um segundo prédio na sede do ICI-RS, com cerca de 1 mil metros quadrados, que contará com novas unidades de ensino e pesquisa, ambulatório e apoio ao diagnóstico e terapia.

A diretoria do instituto, através de Brunetto, exaltou o programa, e acredita que a iniciativa será de grande importância para o futuro da instituição. "A obra tem um significado enorme. Será um grande acréscimo. Assim poderemos seguir crescendo como instituição, fazendo mais e fazendo melhor", afirmou.

Além disso, o superintendente ressaltou a importância da parceria entre o ICI e o governo estadual. "Esse avanço é resultado de uma linda união entre a iniciativa privada, do governo e da sociedade civil. Por isso, não tenho como não agradecer a todos que nos ajudaram e dizer que a nossa responsabilidade aumenta muito, por conta dessa decisão do governo de nos conceder um recurso tão significativo", destacou Brunetto.



Por fim, foi a vez da secretária Arita Bergmann de exaltar o Programa Avançar Mais na Saúde, além de reforçar o papel do governo estadual na luta contra o câncer infantil.

"Se tem ação, se tem um projeto, se tem uma instituição que nos inspira, é esta casa. Só temos motivos para demonstrar a nossa gratidão ao ICI-RS em nome das famílias e das crianças. O grande propósito do nosso governo é pensar no futuro, portanto, quando o Instituto pleiteou o recurso para ampliação, o governador Eduardo Leite disse que, a cada centavo gasto nessa obra, o Estado irá honrar e colocar um valor proporcional", relembra.