A rodovia RSC-287, no km 167, entre os municípios de Paraíso do Sul e Novo Cabrais, está em bloqueio total. Devido as fortes chuvas, o Arroio Barriga transbordou, alagando a via.

O trecho afetado já se trata de um desvio provisório, implementado após a queda da ponte da região durante a enchente do ano passado. A área está sinalizada, e o tráfego de veículos será liberado somente após a redução do volume de água.

O Batalhão Rodoviário da Brigada Militar orienta os motoristas a utilizarem a BR-290 como alternativa ao bloqueio.

A Defesa Civil do Estado, através do seu perfil oficial na rede X, alertou para o alto risco de alagamentos, com chuva persistente, raios, vento e eventual queda de granizo nas regiões das Missões, Oeste, Centro e Vales.