Porto Alegre tem cerca de 6 mil casos confirmados de dengue em 2025

Porto Alegre tem 5.997 casos confirmados de dengue neste ano, com três óbitos registrados e dois casos importados confirmados de chikungunya, ambos com infecção no Mato Grosso. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a dengue continua sendo a arbovirose - doença viral transmitida por artrópodes - com maior importância epidemiológica no momento na Capital.

Até o último sábado (3), havia aproximadamente 30,4 mil notificações de suspeitas. Neste período foram identificados três sorotipos do vírus em Porto Alegre, entre os quatro que existem: DENV1, DENV2 e DENV3. Os dados estão sujeitos a revisão e foram publicados no Informativo Epidemiológico semanal divulgado nesta terça-feira (6), pela Diretoria de Vigilância em Saúde do município.

Os bairros com maior incidência da doença por 100 mil habitantes nas duas últimas semanas foram Navegantes, Cascata, Jardim Sabará, Jardim Itu e Parque Santa Fé. A enfermeira Raquel Rosa, responsável pela vigilância da dengue na Diretoria de Vigilância em Saúde, explica que neste momento é importante que todas as notificações de suspeitas sejam formalizadas ao setor por serviços de saúde.

Pessoas que sentirem sintomas como febre acima de 38ºC acompanhada de dor de cabeça e dores no corpo devem procurar atendimento de saúde. "Esses são os principais sintomas relatados por pessoas com confirmação de dengue em 2025", diz a enfermeira.





Diretoria de Vigilância em Saúde realiza ações de rua

Na manhã desta quarta-feira (7), a Diretoria de Vigilância em Saúde realizará ações de aplicação de inseticida com veículo conhecido como "carro-fumacê", a partir das 6h, no bairro Sarandi. O trabalho será realizado em quadrilátero englobando as avenidas Assis Brasil, Sertório, Praça Major Augusto Koch e rua Baden Powell. O veículo não circulará nas avenidas Sertório e Assis Brasil. O ponto de partida será a esquina das ruas Nehita Martins Ramos e Baden Powell.

À tarde, a partir das 13h30, equipe técnica do Núcleo de vigilância de Roedores e Vetores, com apoio de agentes de combate a endemias e agentes do Exército, estará no bairro Vila Ipiranga para orientação e aplicação de inseticida em parte das ruas Caravelas, Frei Henrique de Coimbra, Monte Pascoal, Alberto Silva, 9 de março, Travessa indígena e Bispo Sardinha. O ponto de encontro será a rua 9 de Março, 325, esquina com Travessa Indígena.



Os locais de pulverização são definidos por critérios técnicos e não podem ser alterados durante a operação.