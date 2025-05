Sábado será Dia D de vacinação contra a gripe em Porto Alegre

Porto Alegre terá o Dia de Vacinação contra a gripe no sábado (10). A imunização será realizada em todas as unidades de saúde da Capital que estarão abertas das 9h às 18h. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso de pessoas dos grupos prioritários à vacinação. Haverá passe livre nos ônibus.

A vacina estará disponível para pessoas com mais de 60 anos, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e pessoas que tiveram bebê há menos de 45 dias. A imunização será feita em comunidades quilombolas, indígenas, trabalhadores da saúde de todos os níveis, públicos e privados e trabalhadores da educação, do ensino básico ao superior.

A imunização será realizada também em pessoas com comorbidades e condições clínicas especiais de todas as idades a partir dos seis meses, pessoas com deficiência, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas. Os funcionários do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade, integrantes das Forças de Segurança, Corpo de Bombeiros e Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, dos Correios e portuários serão vacinados.



Com a imunização, o Ministério da Saúde pretende reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza na população-alvo para a vacinação. O objetivo é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários que têm meta e cobertura previstos: crianças, gestantes e pessoas com 60 anos e mais. Em Porto Alegre, os grupos prioritários somam 410.501 pessoas.



A vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente, garantindo proteção contra os vírus da Influenza A H3N1 e H3N2 e Influenza B. A campanha de vacinação começou no dia 7 de abril. Até sexta-feira (2), foram aplicadas 93.355 doses de vacina. O maior percentual está entre as pessoas com 60 anos ou mais: 22,3%, ou 68.759 doses. Crianças receberam 4.902 doses (5,34%) e gestantes, 486 ou 4,74%. Para receber a dose, indígenas, quilombolas, gestantes e pessoas com deficiência precisam fazer a autodeclaração. Crianças, basta apresentar a caderneta de vacinação, e os demais grupos devem apresentar qualquer documento que comprove a condição: documento, receita médica, crachá e carteira de trabalho.