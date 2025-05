Tenda de hidratação tem alta procura de pacientes sintomáticos de dengue

tenda de hidratação instalada no estacionamento do Stok Center A procura por atendimento foi intensa no primeiro dia de funcionamento dada avenida Manoel Elias, 901, no bairro Passo das Pedras, na Zona Norte da Capital.

Até as 16h de segunda-feira (5), dia que iniciaram os atendimentos, haviam passado 130 pessoas pela triagem. O espaço funciona diariamente, das 8h às 22h, e aos finais de semana, com atuação de 22 profissionais de saúde, oferecendo atendimento médico, de enfermagem e hidratação intravenosa a pacientes com sintomas leves a moderados de dengue. A hidratação é essencial para pessoas com a doença, que acabam perdendo líquido e nutrientes em função de vômitos, diarreia e falta de apetite.

Conforme a diretora-adjunta de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Caroline Ceolin, a movimentação foi acima do esperado, mas a equipe está preparada para receber a população. "Este é um reforço importante no atendimento desta região da cidade, em função de concentrar o maior número de casos da doença, evitando a sobrecarga das unidades de pronto atendimento e hospitais", afirma Caroline, lembrando que as 134 unidades de saúde também seguem com atendimento a sintomáticos.



Apenas na tenda montada junto à UPA Moacyr Scliar, na Zona Norte, foram realizados 1.728 atendimentos até o dia 4 de maio. Montada com apoio da Força Nacional do SUS, a unidade funciona 24 horas por dia.

Já o Exército Brasileiro instalou toldos anexos a cinco unidades de saúde - Modelo, Primeiro de Maio, Santa Fé, Camaquã e Timbaúva - que funcionam como espaços de expansão, caso haja necessidade de ampliação da área de atendimento em virtude da demanda. Essas estruturas não realizam atendimento independente, mas oferecem suporte logístico e organizacional às equipes das unidades básicas. Especificamente no estacionamento do Stok Center, uma sexta tenda do Exército foi instalada para funcionar como sala de espera e recepção.