Tenda de hidratação na Zona Norte reforça atendimento a casos de dengue

Porto Alegre contará com mais um ponto de reforço no atendimento a casos suspeitos e confirmados de dengue: a tenda de hidratação começa a funcionar nesta segunda-feira (5) no estacionamento do Stok Center da avenida Manoel Elias, 901, no bairro Passo das Pedras. O espaço funcionará diariamente, das 8h às 22h, com atuação de mais de 20 profissionais de saúde, oferecendo atendimento específico e hidratação intravenosa para pacientes com sintomas leves a moderados da doença.

• LEIA MAIS: Vacinação contra a gripe segue imunizando grupos prioritários nesta semana



A estrutura integra a estratégia da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar a assistência à população e evitar a sobrecarga das unidades de pronto atendimento e hospitais, diante do aumento expressivo de casos. Apenas na tenda montada junto à UPA Moacyr Scliar, na Zona Norte, já foram realizados 1.393 atendimentos até o dia 1º de maio. A unidade, montada com apoio da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), funciona 24 horas por dia. A estrutura integra a estratégia da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar a assistência à população e evitar a sobrecarga das unidades de pronto atendimento e hospitais, diante do aumento expressivo de casos. Apenas naaté o dia 1º de maio. A unidade, montada com apoio da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), funciona 24 horas por dia.

Além disso, desde o início desta semana, o Exército instalou toldos anexos a cinco unidades de saúde - Centro de Saúde Modelo, Primeiro de Maio, Santa Fé, Camaquã e Timbaúva - que funcionam como espaços de expansão, caso haja necessidade de ampliação da área de atendimento em virtude da demanda. As estruturas não realizam atendimento independente, mas oferecem suporte logístico e organizacional às equipes das unidades básicas. No estacionamento do Stok Center, a tenda do Exército será instalada para funcionar como sala de espera/recepção.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que, para ampliar a rede de atenção à dengue, diversas unidades de saúde seguem com atendimento nos finais de semana e feriados, voltado especialmente para casos sintomáticos. Todas as notificações de suspeita de dengue devem ser feitas pelas equipes assistenciais, conforme orientação da Vigilância em Saúde.