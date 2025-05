Vacinação contra a gripe segue imunizando grupos prioritários nesta semana

A campanha de vacinação contra a gripe (influenza) prossegue nesta segunda-feira (5), em Porto Alegre imunizando grupos prioritários. De acordo com o site da prefeitura, todas as unidades de saúde têm as doses à disposição. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada grupo prioritário, o que representa 736.942 pessoas. Desse total, o grupo de idosos com 60 anos ou mais corresponde a 308.381 pessoas.A vacina aplicada pelo SUS é trivalente, protegendo contra os vírus Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B. A imunização é a forma mais eficaz de prevenir complicações graves da gripe e reduzir internações.Grupos prioritáriosPessoas com 60 anos ou maisCrianças de seis meses a menores de 6 anosGestantesPuérperas (até 45 dias após o parto)Povos indígenas e quilombolasTrabalhadores da saúde e da educaçãoPessoas com comorbidadesPessoas com deficiênciaPessoas em situação de ruaforças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários e trabalhadores dos Correios.Documentação necessária