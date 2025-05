Nova unidade de tratamento de câncer será implementada no Litoral Norte do RS

Boa notícia para os moradores do Litoral Norte do Rio Grande do Sul: uma nova unidade de tratamento de câncer será implementada no Hospital São Vicente de Paulo, em Osório. Trata-se de uma nova estrutura de atendimento oncológico, denominada de Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), que atenderá pacientes de 23 municípios da região. A iniciativa promete evitar deslocamentos a Porto Alegre, além de ampliar o acesso a terapias modernas para a população local.



O projeto, previsto para começar a funcionar no início de 2026, será liderado pela pela oncologista clínica Dienata Ribeiro Bueno, que assume a responsabilidade técnica do setor de oncologia no Sistema Único de Saúde (SUS) no hospital.

Além de representar um avanço na infraestrutura de saúde local, a expectativa é de que UNACON garanta mais dignidade e qualidade de vida aos pacientes em tratamento.



"A gente acaba tendo atraso no início dos tratamentos devido à falta de estrutura na área da oncologia. Até diagnósticos e biópsias são encaminhados para Porto Alegre, para só depois iniciar o tratamento. Acreditamos que a população toda vai ser beneficiada, pois não vai mais atrasar o diagnóstico e o tratamento vai poder ser feito aqui em Osório, sem todo o deslocamento para Capital, que acaba sendo oneroso para a saúde do paciente que, muitas vezes, está bem debilitada. Nesse caso, o tempo é vida", afirma Dienata, em tom de otimismo



O projeto da UNACON, segundo Dienata, é mais um dos inúmeros avanços do sistema de saúde dos municípios do Litoral Norte, que, historicamente, sempre estiveram atrasados no quesito.

"Hoje temos várias redes de de referência, como a rede do AVC e a parte de traumatologia. O litoral começou a ser visto como uma região que precisava dessa desses outros serviços. Antigamente se achava que não era um local com uma população tão abrangente e, hoje em dia, o cenário populacional mudou. Então, hoje vemos que as pessoas que moram lá precisam dessa prestação de serviço de saúde de qualidade", pondera.

O Hospital São Vicente de Paulo, que atende tanto pacientes do SUS como da rede privada, contará com serviços de cirurgias oncológicas e quimioterapia, além de 10 leitos disponíveis para as operações. "Vamos começar com um serviço pequeno, de alta complexidade, mas menor, com o planejamento de aumentá-lo na sequência", ressalta Dienata.

A instalação da unidade em Osório faz parte do plano de ação em oncologia do Estado do Rio Grande do Sul, conduzido pela Secretaria Estadual da Saúde, que tem coordenado o planejamento e direcionamento de novos serviços oncológicos no território gaúcho.