Instituto de Artes da UFRGS suspende suas atividades após ataque de escorpião

O Instituto de Artes (IA) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) suspendeu as suas atividades por tempo indeterminado, após uma professora ser atacada por um de escorpião na manhã desta terça-feira (29). A docente foi encaminhada imediatamente ao Hospital de Pronto Socorro, onde foi medicada, e sua situação de saúde vem sendo monitorada pela direção da unidade.

O prédio, localizado na rua Senhor dos Passos , n°248, será alvo de perícia, que deve ser feita pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre durante a tarde desta segunda-feira. No entanto, a sede permanecerá fechada até que seja garantida a segurança para a utilização do espaço.

LEIA MAIS: Prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem 2025 é prorrogado

Portanto, estão suspensas as aulas e o expediente administrativo no endereço. Segundo a Direção da unidade, os docentes responsáveis devem organizar outros modos de trabalhos, que não necessitem a presença no prédio.

Em nota, a Reitoria da UFRGS manifestou que acolherá todas as providências indicadas pelo Instituto no enfrentamento do caso. As medidas de prevenção cabíveis serão tomadas, e o prédio só voltará a ser ocupado a partir de garantias de segurança a seus usuários.

A presença dos escorpiões não é novidade no IA

A região do Centro de Porto Alegre onde fica o Instituto de Artes é a que concentra o maior número de escorpiões na cidade. Esses aracnídeos frequentam o prédio, pelo menos, desde 2018, quando o primeiro animal foi encontrado em suas dependências. Antes disso, os escorpiões já eram presença recorrente na Praça Dom Feliciano, que fica ao lado do local.

Embora o controle da presença do escorpião amarelo no edifício do IA já seja realizado regularmente a partir de desinsetização por empresa especializada, as medidas de segurança serão redobradas. A Administração Central declarou que cumprirá integralmente as recomendações para que novos eventos como esse não ocorram, após a inspeção da Vigilância Sanitária.