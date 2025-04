Prefeitura de Porto Alegre realiza atividades de combate a dengue nesta terça-feira

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), realizará duas atividades de combate ao mosquito Aedes aegypti nesta terça-feira (29). Pela manhã, o trabalho começa às 6h, em ruas do bairro Sarandi, na Zona Norte, onde haverá aplicação de inseticida com “carro-fumacê”. O ponto de partida será a avenida Baltazar de Oliveira Garcia, nº 1000.

À tarde, a ação será no Asilo Padre Cacique, no bairro Praia de Belas. No local haverá aplicação de inseticida residual - com maior permanência no ambiente. O inseticida é aplicado em paredes de áreas internas e externas cobertas, que não pegam chuva.

Realizado por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), o objetivo da ação é diminuir a população de mosquitos que transmitem dengue. Técnicos do CEVS e da DVS acompanharão a atividade.



A duração do efeito do inseticida é de quatro a seis meses. A intenção é garantir que, no momento em que a infestação de mosquitos aumente, o ambiente esteja protegido.



Todas as nebulizações com inseticidas feitas pela prefeitura são realizadas a partir de avaliação técnica da vigilância ambiental. O objetivo é interromper ou diminuir a transmissão viral. A Secretaria Municipal de Saúde informa que não realiza atividades de “desinsetização” ou de controle de mosquitos na cidade.