Previsão do tempo para essa terça-feira no RS é de frio e tempo seco

A terça-feira inicia fria em grande parte do Rio Grande do Sul. Segundo informa a MetSul Meteorologia, uma massa de ar seco predomina no Estado, mantendo o céu claro, mas com queda acentuada na temperatura. A mínima deverá baixar de 4°C em trechos da Serra.

O ar seco, associado ao vento e as baixas temperaturas, podem propiciar ocorrência de geada nos pontos mais altos do RS. Já a tarde deve ser ensolarada e com temperaturas mais altas, com máximas que ficam entre os 20º e 22º na maioria das áreas.

Porto Alegre

O dia será ensolarado na capital gaúcha e Região Metropolitana. A terça-feira começa fria, mas, como grande parte do Estado, deve esquentar gradualmente ao longo do dia. O tempo seguirá firme com sol e temperatura baixa no restante da semana, informa a MetSul.