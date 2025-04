Prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem 2025 é prorrogado

Na última sexta-feira (25), o Ministério da Educação (MEC) anunciou a prorrogação do prazo para a solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O período, que se encerraria no dia 25 de abril, foi estendido para o dia 2 de maio.

A alteração também valerá para as justificativas de ausência no Enem 2024. Entretanto, os prazos previstos para recursos e divulgação dos resultados referentes à isenção e às justificativas estão mantidos. Mesmo com a isenção confirmada, o estudante precisará fazer a sua inscrição, em período a ser divulgado pelo MEC.

Confira o novo cronograma:

14 de abril a 2 de maio - Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência;

12 de maio - Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência;

12 a 16 de maio - Período de recursos;

22 de maio - Resultado dos recursos.

LEIA MAIS: Novo exame será porta de entrada para residência médica

Isenção da taxa de inscrição

A isenção da taxa de inscrição pode ser realizada por meio da Página do Participante, utilizando o login do Gov.br. O MEC prevê a gratuidade para pessoas que se enquadram nos seguintes perfis:

Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em 2025);

(em 2025); Participantes do programa Pé-de-Meia ;



; Pessoas que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

ou como em escola privada; Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico) e que que possuem renda familiar de até 3 salários mínimos ou per capita de até meio salário mínimo.

Quem não compareceu aos dois dias de Enem em 2024 precisa justificar a ausência, caso queira participar da edição de 2025 gratuitamente.