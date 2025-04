Novo exame será porta de entrada para residência médica

Nesta quarta-feira (23), o Ministério da Educação (MEC), em conjunto com o Ministério da Saúde, anunciou a criação do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), para avaliar o desempenho de estudantes de Medicina e dos cursos de formação médica.

A prova, que será aplicada anualmente, substituirá o Enade e servirá como via de acesso a residências médicas, sendo obrigatória para todos os formandos. O teste também poderá ser feito por médicos já formados que desejam se especializar.



Veja as regras abaixo:



- A prova será obrigatória para formandos e optativa para quem deseja se especializar;

- A aplicação será anual e deve começar em outubro deste ano;

- A avaliação terá 100 questões em áreas básicas da Medicina;

- O teste funcionará como porta de entrada para residências médicas, sendo unificado com o Exame Nacional de Residência (Enare).



O exame, que funcionará como uma espécie de "Enem das residências", terá o número de questões ampliado de 40 perguntas (no Enade) para 100 questões em áreas básicas da medicina, como ginecologia, pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica e medicina da família. A expectativa é que o modelo entre em vigor em outubro deste ano.

Com a implementação do novo exame, as vagas de acesso direto (aquelas destinadas a candidatos que ainda não concluíram uma especialização médica e que representam 91% das vagas disponíveis no Enare) utilizarão a nota do Enamed.

"A grande diferença é que agora o candidato, nas provas de acesso direto, fará a prova do Enamed e o resultado será considerado no Enare. Ou seja, o candidato que tiver a nota mais alta no Enamed e que concorrer ao Enare vai escolher a vaga (na especialidade em que está concorrendo) em qualquer instituição (que tenha vaga de residência pelo Enare)", explica o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, que cuida dos hospitais universitários.



A ideia de unificar o Enamed com o Enare surge como um estímulo para a participação e comprometimento dos estudantes com a prova. Segundo o governo, a iniciativa também visa produzir evidências educacionais mais regulares sobre a área de formação médica.



A expectativa do MEC é que 42 mil alunos recém-formados em medicina participem do Enamed em outubro deste ano, além daqueles já formados anteriormente e que desejam prestar para uma vaga de residência. O governo prevê também que a prova será aplicada em 300 cursos e 200 municípios.

Avaliação no meio do curso

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou também que o Conselho Nacional de Educação (CNE) vai avaliar as diretrizes nacionais curriculares de medicina e quer instituir uma prova de progresso, aplicada no meio do curso, para além do Enamed, aplicado ao fim do curso.

O objetivo é identificar cursos que apresentam desempenho abaixo do esperado e que necessitam mudanças no ensino. Esse formato de avaliação de progresso aplicada ao longo da formação é "o que existe de melhor no mundo hoje", segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.