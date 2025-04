Vacinação contra a dengue está temporariamente suspensa em Porto Alegre por falta de doses

A vacinação contra a dengue está temporariamente suspensa em Porto Alegre por falta de novas doses. A interrupção ocorre devido à ausência de repasses do Ministério da Saúde, responsável pela aquisição e distribuição da vacina para estados e municípios.

A imunização, que vinha sendo realizada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, conforme orientação federal, depende da disponibilidade de doses enviadas pelo governo federal. Até a manhã desta quarta-feira (22), não havia previsão oficial para a chegada de novos lotes.



Desde o início da vacinação, 20.066 crianças e adolescentes dessa faixa etária receberam a primeira dose, o que corresponde a 27,5% do público-alvo. A segunda dose, necessária para garantir a proteção completa, foi aplicada em 6.695 jovens - equivalente a 9% dos 72.898 residentes dessa faixa etária na Capital.



A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a aplicação da vacina será retomada assim que houver novo repasse. Enquanto isso, equipes seguem mobilizadas em ações de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.



Prevenção

Com a vacinação suspensa, as medidas de prevenção tornam-se ainda mais importantes. A população deve colaborar eliminando focos de água parada em recipientes como pneus, vasos de plantas, garrafas, calhas e caixas d’água.



Também é recomendado o uso de repelentes, a instalação de telas em portas e janelas e atenção redobrada em locais com maior incidência da doença.



A secretaria orienta que, diante de sintomas como febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos e manchas na pele, a população procure imediatamente uma unidade de saúde para avaliação médica.



Novas informações sobre o reabastecimento de vacinas serão divulgadas pelos canais oficiais assim que houver atualização.